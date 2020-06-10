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Флагманский смартфон Honor 10 одним из первых получил программное обеспечение EMUI 10 за пределами Китая, но не в Европе. С момента премьеры модели прошло более двух лет, и только сейчас европейская версия прошивки стала доступна для неё.

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EMUI 10 приносит тёмную тему, новые анимации, шрифты и пиктограммы приложений, а также так называемый «журнальный стиль». Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Размер файла обновления составляет 4,56 ГБ, но он может отличаться в зависимости от страны. Апдейт проходит под номером EMUI 10.0.0.177 (С1432У3К1З4). Обновление приходит «по воздуху». Ссылки на скачивание прошивки отсутствуют.

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Проверить наличие апдейта можно двумя способами: через настройки и через приложение «Поддержка» (ранее – HiCare). В первом случае нужно просто открыть меню настроек, перейти в раздел «Система и обновления», открыть вкладку «Обновление ПО». В приложении «Поддержка» необходимо в разделе «Службы» выбрать пункт «Обновление».

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Напомним, что Honor 10 оснащён мобильным процессор Kirin 970 AI. Модель получила 24-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 16 Мп + 24 Мп (ч/б) без оптической стабилизации, но с поддержкой 4K UHD. Дисплей смартфона имеет размер 5,84 дюйма по диагонали.

На лицевой панели флагмана 2018 года есть чёлка с динамиком, сенсорами и фронтальной камерой. В нижней части находится сканер отпечатков пальцев. Также отметим аккумулятор ёмкостью 3400 мАч, чип NFC и разъём для подключения проводных наушников. Напомним, что Honor 10 в продаже появился с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и оболочкой EMUI 8.

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