EMUI 10 наконец-то стала доступна для Honor 10
Флагманский смартфон Honor 10 одним из первых получил программное обеспечение EMUI 10 за пределами Китая, но не в Европе. С момента премьеры модели прошло более двух лет, и только сейчас европейская версия прошивки стала доступна для неё.
EMUI 10 приносит тёмную тему, новые анимации, шрифты и пиктограммы приложений, а также так называемый «журнальный стиль». Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Размер файла обновления составляет 4,56 ГБ, но он может отличаться в зависимости от страны. Апдейт проходит под номером EMUI 10.0.0.177 (С1432У3К1З4). Обновление приходит «по воздуху». Ссылки на скачивание прошивки отсутствуют.
рекламаПроверить наличие апдейта можно двумя способами: через настройки и через приложение «Поддержка» (ранее – HiCare). В первом случае нужно просто открыть меню настроек, перейти в раздел «Система и обновления», открыть вкладку «Обновление ПО». В приложении «Поддержка» необходимо в разделе «Службы» выбрать пункт «Обновление».
рекламаНапомним, что Honor 10 оснащён мобильным процессор Kirin 970 AI. Модель получила 24-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 16 Мп + 24 Мп (ч/б) без оптической стабилизации, но с поддержкой 4K UHD. Дисплей смартфона имеет размер 5,84 дюйма по диагонали.
На лицевой панели флагмана 2018 года есть чёлка с динамиком, сенсорами и фронтальной камерой. В нижней части находится сканер отпечатков пальцев. Также отметим аккумулятор ёмкостью 3400 мАч, чип NFC и разъём для подключения проводных наушников. Напомним, что Honor 10 в продаже появился с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и оболочкой EMUI 8.
рекламаНапомним, что сегодня стало известно о выходе европейской версии EMUI 10 на базе Android 10 для трёх флагманских смартфонов компании Huawei. Речь идёт о моделях 2018 года Huawei P20 и P20 Pro, а также о Huawei Mate 10, который был выпущен в конце 2017 года.
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