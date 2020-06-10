Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EMUI 10 наконец-то стала доступна для Honor 10

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Флагманский смартфон Honor 10 одним из первых получил программное обеспечение EMUI 10 за пределами Китая, но не в Европе. С момента премьеры модели прошло более двух лет, и только сейчас европейская версия прошивки стала доступна для неё.

анонсы и реклама
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

EMUI 10 приносит тёмную тему, новые анимации, шрифты и пиктограммы приложений, а также так называемый «журнальный стиль». Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Размер файла обновления составляет 4,56 ГБ, но он может отличаться в зависимости от страны. Апдейт проходит под номером EMUI 10.0.0.177 (С1432У3К1З4). Обновление приходит «по воздуху». Ссылки на скачивание прошивки отсутствуют.

реклама

Проверить наличие апдейта можно двумя способами: через настройки и через приложение «Поддержка» (ранее – HiCare). В первом случае нужно просто открыть меню настроек, перейти в раздел «Система и обновления», открыть вкладку «Обновление ПО». В приложении «Поддержка» необходимо в разделе «Службы» выбрать пункт «Обновление».

реклама

Напомним, что Honor 10 оснащён мобильным процессор Kirin 970 AI. Модель получила 24-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 16 Мп + 24 Мп (ч/б) без оптической стабилизации, но с поддержкой 4K UHD. Дисплей смартфона имеет размер 5,84 дюйма по диагонали.

На лицевой панели флагмана 2018 года есть чёлка с динамиком, сенсорами и фронтальной камерой. В нижней части находится сканер отпечатков пальцев. Также отметим аккумулятор ёмкостью 3400 мАч, чип NFC и разъём для подключения проводных наушников. Напомним, что Honor 10 в продаже появился с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и оболочкой EMUI 8.

реклама

Напомним, что сегодня стало известно о выходе европейской версии EMUI 10 на базе Android 10 для трёх флагманских смартфонов компании Huawei. Речь идёт о моделях 2018 года Huawei P20 и P20 Pro, а также о Huawei Mate 10, который был выпущен в конце 2017 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
+
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
31
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
117
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
179
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 179
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 117
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
4
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
11
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
12
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
20
Бесплатная раздача от Epic Games Store – уже завтра можно получить сразу 8 игр – культовый файтинг и хардкорный симулятор выживания
2
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
19
Цена OnePlus 7T упала на 15 000 рублей – флагман стоит в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
Samsung Galaxy S10+ Ceramic подешевел почти в два раза – цена упала на 51 000 рублей
+
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
36
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
74
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
13
Разработчики The Witcher 3 объявили, что Cyberpunk 2077 не будет доступна на некоторых платформах в день релиза
5
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
51
OnePlus Z получит Snapdragon 765G и будет стоить от 330 долларов
1
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
18
Сто новых миссий для GTA 5 уже доступны в новом бесплатном моде
+
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
11
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
138
Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
45

Популярные статьи

Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
113
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
78
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
39
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
75
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
31
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
+

Сейчас обсуждают

Bratken
12:40
Скорее всего. Когда находишь баги у всяких магазов с играми или еще чем, они обычно бесплатно что-то отсыпают со словами "молчи, дебил"
Sony окончательно заблокировала создание хакерской прошивки для игровой приставки PlayStation 4
Никита Кордонский
12:39
А Вы правильно понимаете как работает peekers advantage? Насколько я в курсе система компенсации у CS почти идеальная среди шутеров - окно возможности почти во всех игровых ситуациях равное для обоих ...
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
Илья Гробовщик
12:39
Ну backplate положили термалрайт, но для амд не гадится кривая подошва.. С температурами беда
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
Акакий Незабудкин
12:39
Так это же и есть идеальный сценарий. Когда ты не знаешь из чего состоит что-либо, но оно просто работает. Да и никто не обязан знать как устроена та или иная вещь которой он пользуется. Я вот более ч...
От перехода Apple на собственные процессоры Intel особо не пострадает
Алекс Мэрфи
12:37
Бред сумасшедшего. Находятся ведь ещё те, кто это комментирует.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Андрей Терентьев
12:37
Просто завезли мужику фуру долларов, вот он и замолчал. Собственно для чего все эти анонсы взломов и делают - навариться на особо жадных лицушниках.
Sony окончательно заблокировала создание хакерской прошивки для игровой приставки PlayStation 4
stockclock
12:36
Долго ждал что оптимальнее взять из рязани и получается что идеальная рязань будет на зен3, но зен4 уже ддр5 и брать перед самым выходом старый сокет и память не хочется. Можно досидеть на ФХ, но тут ...
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
Jaster
12:34
Так говорит владелец Лады про Мерс.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
cupgrn
12:33
Они ещё видяхи , память , SSD производят . Недавно две платы пришли от них x79-zd3 трудятся без проблем . Другой комп год как работает без нареканий . Искренне был бы рад , если бы в России были прои...
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
Leonid Shagidullin
12:33
А я бы назвал 400 и 500, два гриля-калорифера, не холодненькие 2*0 стоят в стороне и завидуют, что уж говорить о не горячих 2*5 картах.
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем