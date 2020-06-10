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Издание Huawei Central сообщает о том, что компания Huawei наконец-то выпустила операционную систему Android 10 для трёх старых флагманских смартфонов в Европе. Правда, последняя версия ОС от Google пришла в составе программного обеспечения EMUI 10, а не EMUI 10.1.

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Что касается самих смартфонов, все они построены на базе мобильного процессора Kirin 970 AI. Это Huawei P20 и P20 Pro, представленные в 2018 году, а также модель 2017 года выпуска в лице Huawei Mate 10 Pro. Размер файла обновления составляет приблизительно 4,5 ГБ ±150 МБ в зависимости от устройства. Апдейт распространяется исключительно «по воздуху», поэтому ссылок на скачивание файлов для ручной установки нет, как это можно делать в случае со смартфонами Xiaomi и OnePlus.

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Напомним, что в Huawei P20 и Mate 10 Pro установлены идентичные основные камеры – 12 Мп + 20 Мп (ч/б) с оптической стабилизацией и поддержкой записи видео в 4K Ultra HD. В Huawei P20 Pro также имеется 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. К слову, флагман 2018 года стал первым в мире смартфоном с тройной основной камерой.

Отметим, что все три модели получили из коробки операционную систему Android Oreo на базе прошивки EMUI 9. В связи с тем, что китайские версии Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro уже получили EMUI 10.1, можно надеяться, что и европейские варианты старых флагманов тоже рано или поздно обзаведутся свежей версией фирменного программного обеспечения.