Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Сегодня мы писали о старте приёма предварительных заказов на флагманский смартфон Sony Xperia 1 II. Он заменит на рынке модель прошлого поколения Xperia 1. Последняя стала заметно дешевле в России, чем в начале продаж.
В магазине iClick за прошлогоднюю новинку просят около 50 000 рублей. В продаже летом прошлого года Sony Xperia 1 появился в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и интегрированным хранилищем объёмом 128 ГБ по цене 80 000 рублей. К слову, столько же компания будет просить за Xperia 1 II, а до 22 июня 2020 года можно условно сэкономить 10 000 рублей, поскольку при оформлении предварительного заказа бонусом идут наушники.
рекламаТеперь что касается Sony Xperia 1. Флагман 2019 года несёт на борту 7-нанометровый мобильный чип Snapdragon 855. Внешне от модели нового поколения он практически не отличается. Кинематографический дисплей имеет разрешение 1644 х 3840 точек, диагональ 6,5 дюйма и соотношение сторон 21 к 9.
Корпус смартфона имеет защиту от воды по стандарту IP68. Дактилоскопический датчик, несмотря на использование панели OLED, обосновался на правом торце. Тыльная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Многие профессиональные фотографы отмечают с положительной стороны возможности камеры. При этом простых пользователей она не сильно радует.
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Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 3300 мАч. Sony Xperia 1 поддерживает 18-ваттную проводную зарядку, имеет чип NFC, стереодинамики и операционную систему Android 9.0 Pie из коробки. Обновление до Android 10 уже доступно. Разъём для наушников отсутствует.
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