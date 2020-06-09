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Sony Xperia 1 II доступен для предзаказа в России по самой низкой в мире цене и с наушниками за 10 000 рублей в подарок

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На прошлой неделе мы писали о том, что в магазине DNS появилась стоимость флагманского смартфона Sony Xperia 1 II (читается Sony Xperia One Mark Two) для российского рынка. Теперь же модель стала доступна для предварительного заказа на официальном сайте японской компании.

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Как и ожидалось, в подарок к Sony Xperia 1 II будут предусмотрены полностью беспроводные наушники. Но если в США и странах Евросоюза при оформлении предварительного заказа покупатели получают Sony WH-1000XM3 стоимостью около 300 евро (российская цена 22 990 рублей), то в России пользователям предлагается модель WF-XB700 за 9990 рублей. При этом для получения подарка нужно оформить предзаказ до 22 июня 2020 года.

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«Ещё ни один смартфон не имел такой камеры, как у Xperia 1 II», – именно так написано на официальном сайте компании. Она включает три модуля с разрешением по 12 Мп. Отмечается, что в создании камеры для флагмана нового поколения принимали участие разработчики камер Alpha 9. Новый смартфон Sony получил поддержку формата RAW2, автофокус по глазам, оптическую стабилизацию, 3x зум без потери качества и оптику ZEISS. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS или 60 FPS.

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На лицевой стороне установлен дисплей OLED диагональю 6,5 дюйма. На сайте указано, что он имеет формат 4K Ultra HD. Правда, нужно понимать, что разрешение составляет 1644 х 3840 точек. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass 6. Лицевая камера построена на 8-мегапиксельном сенсоре.

Мозгом флагмана служит 7-нанометровая платформа Snapdragon 865, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 256 ГБ. За питание отвечает несъёмный аккумулятор на 4000 мАч с 21-ваттной проводной и 11-ваттной беспроводной зарядкой.

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Стоимость Sony Xperia 1 II в России составила 79 990 рублей. Столько же год назад на старте продаж стоила модель Xperia 1. Сейчас за эти деньги в России в официальной рознице можно купить практически любой флагман. Например, Huawei P40 Pro стоит 70 000 рублей и постоянно предлагается со скидкой в 5000-15 000 рублей. Столько же нужно отдать за Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20, а версия Plus обойдётся в 79 990 рублей. iPhone 11 стоит на 6-20 тысяч рублей дешевле в зависимости от комплектации.

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Напомним, что в США Xperia 11 II будет продаваться по цене 1199 долларов (82 500 рублей), а в Европе за флагман нового поколения отдать придётся 1199 евро (93 000 рублей). Старт продажи ожидается в конце следующего месяца.

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