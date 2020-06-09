Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе мы писали о том, что в магазине DNS появилась стоимость флагманского смартфона Sony Xperia 1 II (читается Sony Xperia One Mark Two) для российского рынка. Теперь же модель стала доступна для предварительного заказа на официальном сайте японской компании.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как и ожидалось, в подарок к Sony Xperia 1 II будут предусмотрены полностью беспроводные наушники. Но если в США и странах Евросоюза при оформлении предварительного заказа покупатели получают Sony WH-1000XM3 стоимостью около 300 евро (российская цена 22 990 рублей), то в России пользователям предлагается модель WF-XB700 за 9990 рублей. При этом для получения подарка нужно оформить предзаказ до 22 июня 2020 года.

реклама

«Ещё ни один смартфон не имел такой камеры, как у Xperia 1 II», – именно так написано на официальном сайте компании. Она включает три модуля с разрешением по 12 Мп. Отмечается, что в создании камеры для флагмана нового поколения принимали участие разработчики камер Alpha 9. Новый смартфон Sony получил поддержку формата RAW2, автофокус по глазам, оптическую стабилизацию, 3x зум без потери качества и оптику ZEISS. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS или 60 FPS.

реклама

На лицевой стороне установлен дисплей OLED диагональю 6,5 дюйма. На сайте указано, что он имеет формат 4K Ultra HD. Правда, нужно понимать, что разрешение составляет 1644 х 3840 точек. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass 6. Лицевая камера построена на 8-мегапиксельном сенсоре.

Мозгом флагмана служит 7-нанометровая платформа Snapdragon 865, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 256 ГБ. За питание отвечает несъёмный аккумулятор на 4000 мАч с 21-ваттной проводной и 11-ваттной беспроводной зарядкой.

реклама

Стоимость Sony Xperia 1 II в России составила 79 990 рублей. Столько же год назад на старте продаж стоила модель Xperia 1. Сейчас за эти деньги в России в официальной рознице можно купить практически любой флагман. Например, Huawei P40 Pro стоит 70 000 рублей и постоянно предлагается со скидкой в 5000-15 000 рублей. Столько же нужно отдать за Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 , а версия Plus обойдётся в 79 990 рублей. iPhone 11 стоит на 6-20 тысяч рублей дешевле в зависимости от комплектации.

реклама

Напомним, что в США Xperia 11 II будет продаваться по цене 1199 долларов (82 500 рублей), а в Европе за флагман нового поколения отдать придётся 1199 евро (93 000 рублей). Старт продажи ожидается в конце следующего месяца.