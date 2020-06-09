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Вчера мы писали, что 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X за рубежом впервые подешевел на 100 долларов. В магазине Microcenter за него просят 400 долларов вместо 500 долларов на старте продаж в середине лета прошлого года. В то же время на Amazon стоимость упала до 415 долларов. В России почти флагманский настольный CPU стоит существенно дороже, но при этом нужно отметить, что средняя цена по стране снижается уже несколько месяцев и достигла минимального значения с начала 2020 года.

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Согласно «Яндекс.Маркет», средняя стоимость Ryzen 9 3900X на российском рынке составляет 35 804 рубля. При этом в начале года процессор можно было купить за 39 356 рублей в среднем. К концу зимы цена упала ещё на 3500 рублей, но затем на фоне роста курса долларов CPU начал дорожать. В апреле средняя стоимость по России приблизилась вплотную к отметке 41 000 рублей.

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Что касается отдельных магазинов, то в «Ситилинк» сейчас за процессор придётся отдать 38 590 рублей, а в «Регард» Ryzen 9 3900X купить можно было несколько дней назад за 33 350 рублей, что ниже средней цены по России на 2500 рублей. Однако, на момент написания заметки в «Регард» уже все процессоры раскуплены.

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Напомним, что AMD Ryzen 9 3900X представляет собой 7-нанометровый процессор с поддержкой технологии многопоточности. Он имеет частоту от 3,8 ГГц до 4,6 ГГц, разблокированный множитель и потребляет 105 Вт. Пиковая рабочая температура процессора составляет 105 градусов. CPU поддерживает PCI Express 4.0 и Socket AM4.