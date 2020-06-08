AMD Ryzen 9 3900X рекордно подешевел – цена упала до 400 долларов впервые с начала продаж
В начале июля прошлого года компания AMD начала продавать все процессоры семейства Ryzen 3000 (Matisse), кроме флагмана Ryzen 9 3950X. На момент старта продаж топовым решением был чип Ryzen 9 3900X. Его рекомендованная цена составила 500 долларов. В магазине Microcenter настольный процессор сейчас стоит на 20% дешевле.
Цена Ryzen 9 3900X упала до минимальной отметки с начала продаж. Процессор подешевел на 100 долларов и впервые с момента появления на рынке стоит лишь 400 долларов. На Amazon 12-ядерное решение предлагается минимум за 415 долларов.
рекламаНапомним, что R9 3900X вместе с 12 ядрами получил и поддержу технологии многопоточности. Количество потоков – 24. Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии. Номинальная частота CPU составляет 3,8 ГГц. При максимальной нагрузке в однопоточном режиме она повышается до 4,6 ГГц.
Ryzen 9 3900X предлагает производительность на уровне процессоров Intel семейства Cascade Lake-X, но стоит при этом в два раза дешевле. Из прочих параметров чипа можно отметить разблокированный множитель, 64 ГБ кэш-памяти L3, поддержку PCI Express 4.0 x16 и двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 МГц. Тепловыделение CPU составляет 105 Вт, а максимальная рабочая температура – 95 градусов.
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