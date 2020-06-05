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Японская компания Sony после премьеры флагмана Xperia 1 II (читается Xperia One Mark Two) всё никак не может начать продавать его. Хотя некоторые крупные зарубежные издания уже получили его на обзор. Например, ресурс CNET. Смартфон показали в конце февраля, а продажи должны были начаться в мае. 25 мая появилась информация о том, что старт продаж перенесён на конце июля, зато была объявлена стоимость в США и Европе – 1199 долларов и 1199 евро соответственно. Сегодня магазин DNS обнародовал цену в России.

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Во всех регионах флагман нового поколения будет продаваться в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Если верить магазину DNS, то стоимость Sony Xperia 1 II составит 79 999 рублей. Это примерно на 13 500 рублей дешевле, чем в странах Старого Света и на 2500 рублей дешевле, чем в США. При этом и в Штатах, и в Европе при покупке смартфона в подарок будут идти наушники Sony WH-100XM3 стоимостью в районе 300 евро. Официальная цена гарнитуры в России составляет 22 990 рублей, но будут ли давать её бонусом – неизвестно.

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Напомним, что Sony Xperia 1 II очень похож на модель 2019 года Xperia 1. Оба смартфона имеют 6,5-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1644 х 3840 точек и соотношением сторон 21 к 9, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, стереодинамики, биометрический сканер сбоку и основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Более новый флагман может похвастаться наличием сенсора ToF и поддержкой записи видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Также отметим появление процессора Snapdragon 865 и повышение ёмкости аккумулятора с 3330 мАч до 4000 мАч.

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Sony Xperia 1 работает на базе однокристальной системы Snapdragon 855. В России продаётся версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 64 990 рублей. Стоимость на старте продаж в июне прошлого года составила 79 990 рублей.