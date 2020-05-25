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В конце февраля началась массовая отмена выставок и конференций в связи с перемещением очага коронавируса из Китая в Европу. Среди прочих мероприятий была отменена и Mobile World Congress 2020, но многие компании решили представить свои новинки, несмотря на шум вокруг COVID-19. Sony 24 февраля анонсировала флагманский смартфон Xperia 1 II (читается Xperia One Mark Two). Релиз новинки ожидался в мае, но, как стало известно сегодня, ещё два месяца придётся ждать старта продаж.

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Компания из Страны восходящего Солнца официально заявила, что Sony Xperia 1 II поступит на рынок лишь 24 июля текущего года. Стоимость флагмана в США составит 1199 долларов, а в Европе – 1199 евро. За предварительный заказ производитель будет дарить в подарок наушники WH-1000XM3, по крайней мере в странах Старого Света. Сама по себе гарнитура стоит порядка 300 евро.

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Sony Xperia 1 II оборудован OLED-экраном с так называемым «4K UHD разрешением». Реальное же разрешение составляет 1644 х 3840 точек. Дисплей имеет пропорции 21 к 9, диагональ 6,5 дюйма, поддерживает HDR BT.2020 и прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. Биометрический сканер, несмотря на использования панели на органических светодиодах, установлен на правом торце.

Профессиональные фотографы выделяют основную камеру смартфона. Она имеет три модуля разрешением 12 Мп каждый и сенсор ToF на 0,3 Мп. Камера получила оптику ZEISS и поддержку записи видео в формате 4K Ultra HD с частотой кадров 24/25/30/60 FPS. Кратность оптического зума составляет 3x. Фронтальная камера построена на 8-мегапиксельной матрице.

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Sony Xperia 1 II несёт на борту 7-нанометровую платформу Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 256 ГБ. Из остальных особенностей февральской новинки отметим все ключевые беспроводные интерфейсы, стереодинамики, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с беспроводной зарядкой и операционную систему Android 10.