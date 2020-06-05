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Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов

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Сегодня появилась новость о том, что настольный процессор Ryzen 7 3700X на Amazon предлагается примерно за 275 долларов, в то время как в продажу около года назад он поступил по цене 330 долларов. Но, как стало известно, в магазине Microcenter 8-ядерный 16-поточный чип можно приобрести ещё дешевле.

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Стоимость настольного процессора снизилась на 70 долларов и сейчас составляет 260 долларов. Отметим, что в Германии Ryzen 7 3700X летом прошлого года начал продаваться по цене 345 евро, а почти год спустя за него просят от 285 евро на Amazon.de.

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Напомним, что процессор был представлен в Лас-Вегасе, штат Невада, в январе прошлого года на мероприятии Consumer Electronics Showcase 2020. Он имеет восемь ядер с поддержкой многопоточности и разблокированный множитель. Пиковая частота в режиме однопоточной максимальной нагрузки составляет 4,4 ГГц. Номинальная частота процессорных ядер – 3,6 ГГц.

Изделие изготовлено по 7-нанометровому технологическому процессу. CPU поддерживает PCI Express 4.0 и ориентирован на установку с сокет AM4. Ryzen 7 3700X может работать с двухканальной оперативной памятью DDR4-3200 и не имеет встроенной графики. Номинальное энергопотребление процессора составляет 65 Вт.

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Inqizitor
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Денис Синяков
13:36
но амд 7870 куда лучше
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Kopcheniy
13:35
Хз, на 3DNews не особо получилось, а наибольший разгон удался как раз на 3800Х - до 4.3 смогли поднять.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
ego0550
13:35
Чтобы память гнать.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Алексей Верещака
13:35
Спасибо за информативную статью!
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Inqizitor
13:34
Тесты процессоров на убогой 2080 в 1080р - это именно то, что нужно на техническом сайте. Можно было бы на 1050 в 2160р тестировать, чего уж там.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
ego0550
13:34
Да еще в прошлом году некоторым обозревателям присылали 3700х, которые могли 4,4. А потом они покупали в магазине 3800х и те ничего не могли...
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
nsvlnyy
13:34
Да, да. 660 отлично тянет современные игры типо пабга или дисхоноред 2
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
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