Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов
Сегодня появилась новость о том, что настольный процессор Ryzen 7 3700X на Amazon предлагается примерно за 275 долларов, в то время как в продажу около года назад он поступил по цене 330 долларов. Но, как стало известно, в магазине Microcenter 8-ядерный 16-поточный чип можно приобрести ещё дешевле.
Стоимость настольного процессора снизилась на 70 долларов и сейчас составляет 260 долларов. Отметим, что в Германии Ryzen 7 3700X летом прошлого года начал продаваться по цене 345 евро, а почти год спустя за него просят от 285 евро на Amazon.de.
рекламаНапомним, что процессор был представлен в Лас-Вегасе, штат Невада, в январе прошлого года на мероприятии Consumer Electronics Showcase 2020. Он имеет восемь ядер с поддержкой многопоточности и разблокированный множитель. Пиковая частота в режиме однопоточной максимальной нагрузки составляет 4,4 ГГц. Номинальная частота процессорных ядер – 3,6 ГГц.
Изделие изготовлено по 7-нанометровому технологическому процессу. CPU поддерживает PCI Express 4.0 и ориентирован на установку с сокет AM4. Ryzen 7 3700X может работать с двухканальной оперативной памятью DDR4-3200 и не имеет встроенной графики. Номинальное энергопотребление процессора составляет 65 Вт.
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