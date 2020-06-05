Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня появилась новость о том, что настольный процессор Ryzen 7 3700X на Amazon предлагается примерно за 275 долларов, в то время как в продажу около года назад он поступил по цене 330 долларов. Но, как стало известно, в магазине Microcenter 8-ядерный 16-поточный чип можно приобрести ещё дешевле.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Стоимость настольного процессора снизилась на 70 долларов и сейчас составляет 260 долларов. Отметим, что в Германии Ryzen 7 3700X летом прошлого года начал продаваться по цене 345 евро, а почти год спустя за него просят от 285 евро на Amazon.de.

реклама

Напомним, что процессор был представлен в Лас-Вегасе, штат Невада, в январе прошлого года на мероприятии Consumer Electronics Showcase 2020. Он имеет восемь ядер с поддержкой многопоточности и разблокированный множитель. Пиковая частота в режиме однопоточной максимальной нагрузки составляет 4,4 ГГц. Номинальная частота процессорных ядер – 3,6 ГГц.

Изделие изготовлено по 7-нанометровому технологическому процессу. CPU поддерживает PCI Express 4.0 и ориентирован на установку с сокет AM4. Ryzen 7 3700X может работать с двухканальной оперативной памятью DDR4-3200 и не имеет встроенной графики. Номинальное энергопотребление процессора составляет 65 Вт.