8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
8-ядерный Ryzen 7 3700X стал настоящим хитом продаж. Он обеспечивает высокую производительность в рабочих задачах и лишь немного уступает флагманам Intel в играх. У процессора огромный потенциал, который будет раскрываться ещё несколько лет, поскольку игры только начинают получать поддержку шести и более ядер.
Скоро выйдет обновлённая серия Matisse Refresh, которая сможет догнать флагманские чипы Intel в играх. Возможно, незадолго до этого крупные ритейлеры начали снижать цены на уже давно находящиеся в продаже процессоры.
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Предыдущая цена за Ryzen 7 3700X составляла 329 долларов. Сегодня Newegg предлагает получить его всего за 275 долларов. Таким образом скидка равняется 54 доллара. Напомним, Ryzen 7 3700X имеет 8 ядер с функцией многопоточности и работает на штатной тактовой частоте 3.6 ГГц с возможностью буста до 4.4. ГГц. Отметим, что это самая низкая цена за всё время продаж. Купить такой чип на территории России по столь низкой цене пока невозможно. Будем надеяться, что с выходом обновлённой серии Matisse Refresh, стоимость подобных процессоров будет снижаться по всему миру, позволив за не слишком высокую цену получить один из наиболее оптимальных чипов на рынке. Ссылка на магазин.
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