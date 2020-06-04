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8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж

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8-ядерный Ryzen 7 3700X стал настоящим хитом продаж. Он обеспечивает высокую производительность в рабочих задачах и лишь немного уступает флагманам Intel в играх. У процессора огромный потенциал, который будет раскрываться ещё несколько лет, поскольку игры только начинают получать поддержку шести и более ядер. 

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Скоро выйдет обновлённая серия Matisse Refresh, которая сможет догнать флагманские чипы Intel в играх. Возможно, незадолго до этого крупные ритейлеры начали снижать цены на уже давно находящиеся в продаже процессоры.

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Предыдущая цена за Ryzen 7 3700X составляла 329 долларов. Сегодня Newegg предлагает получить его всего за 275 долларов. Таким образом скидка равняется 54 доллара. Напомним, Ryzen 7 3700X имеет 8 ядер с функцией многопоточности и работает на штатной тактовой частоте 3.6 ГГц с возможностью буста до 4.4. ГГц. Отметим, что это самая низкая цена за всё время продаж. Купить такой чип на территории России по столь низкой цене пока невозможно. Будем надеяться, что с выходом обновлённой серии Matisse Refresh, стоимость подобных процессоров будет снижаться по всему миру, позволив за не слишком высокую цену получить один из наиболее оптимальных чипов на рынке. Ссылка на магазин. 

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Magnum79
23:57
Блин, походу снова придётся статью в ответ написать. В двух словах не поспорить.
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MriS
23:54
Кто в цифры TDP верует, у тех и шиза)))
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Олег Анетько
23:51
Если ты живешь в Норильске, то да, а когда за окном 30+, в квартире 25+. То горячая видяха в корпусе это зло.
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Михаил Чернов
23:51
Будет неимоверно быстрым, но недолгим)
SSD для PlayStation 5 будет настолько быстрым, что потребует серьёзных изменений в движке Unreal Engine 5
Олег Анетько
23:43
Как движок может плохо работать на ССД?) Если он работает с оперативной памятью... А если движок будет вместо оперативки юзать ССД, то такой ссд умрет уже через года 2. С данными на ССД работает контр...
SSD для PlayStation 5 будет настолько быстрым, что потребует серьёзных изменений в движке Unreal Engine 5
MriS
23:43
tdp у амд это минимальное требование к отводу тепла системы охлаждения, производителю бука никто не мешает уставить более производительное и этим увеличить жор и производительность. Обзоры сморите.
Настольный 8-ядерный процессор Intel Core 11-го поколения оказался значительно медленнее мобильного AMD Ryzen 9 4900H в тесте 3DMark
Виталий Дубов
23:41
Unreal Engine 5 это не технология, а движок, инструментарий то есть. Если движок плохо работает на ссд, то проблема тут только в одном, в говно кодерах у эпиков
SSD для PlayStation 5 будет настолько быстрым, что потребует серьёзных изменений в движке Unreal Engine 5
MriS
23:39
У меня все норм, еще два пк есть. Пока дачный сезон третий не нужен и не очень он мне нравился. Проц проблемный и с дискретным звуком косяки.
Обновлённый Ryzen 7 3800XT превзойдёт Core i9 9900К в играх и может стать первым процессором AMD, способным достичь 5 000 МГц на воздухе
Valik Banec
23:35
оригинально взять DDR4-2926 при стоковой DDR4-3200!! (и как бы даже обещают ещё больше)
Обновлённый AMD Ryzen 7 3800XT оказался позади Intel Core i7-10700K в бенчмарке 3DMark Time Spy
ZrZ
23:31
"Не то что Интел где старое поколение тут же идёт в утиль." Или скорее лежит годами на полках складов.
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
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