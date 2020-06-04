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Вместе с Samsung Galaxy S20, о скидке в 20 000 рублей на который мы писали в предыдущей заметке, в России компания снизила стоимость и версии Plus. Причём она подешевела ещё сильнее.

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Samsung Galaxy S20+ оценён компанией в 89 990 рублей. За эти деньги он предлагает 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 128 ГБ. На официальном сайте к смартфону бонусом идут полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ стоимостью 11 000 рублей, а размер скидки на сам флагман составляет 15 000 рублей. В конечном счёте модель вместе с аксессуаром обойдётся в 74 990 рублей. В магазинах «Связной», Galaxy Store и «Ситилинк» цена снижена до 64 990 рублей, но при этом никаких дополнительных подарков не предусмотрено.

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Напомним, что для флагманов, которые продаются в Европе, компания производит чипы Exynos. В случае с моделями последнего поколения это однокристальная система Exynos 990, которая выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу.

Смартфон оборудован активной матрицей на органических светодиодах, которая имеет разрешение 1440 х 3200 точек и диагональ 6,7 дюйма. При максимальном разрешении дисплея частота кадров составляет 60 Гц, а при снижении до Full HD+ – 120 Гц. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев, а в вырезе установлен сенсор на 10 Мп.

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Основная камера в Samsung Galaxy S20+ почти такая же, как и в стандартном издании. Добавился лишь сенсор ToF. Видео можно записывать в формате 4K UHD с частотой до 60 FPS и в 8K UHD с частотой 24 FPS. Поддерживается HDR10+.

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Ёмкость встроенной батареи составляет 4500 мАч. Флагман работает на прошивке One UI 2.1 с ОС Android 10. На борту есть все основные беспроводные интерфейсы, включая NFC и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Также отметим стереодинамики и защиту по стандарту IP68.

«Ситилинк» – 64 990 рублей | «Связной» – 64 990 рублей | Galaxy Store – 64 990 рублей

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