Флагман Samsung Galaxy S20 подешевел на 20 000 рублей впервые с начала продаж
Компания Samsung запустила акцию, в рамках которой можно приобрести флагманский смартфон Galaxy S20 со скидкой в размере 20 000 рублей. На официальном сайте в подарок к модели идут полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+.
Флагман был анонсирован в середине февраля текущего года, а продажу поступил в начале марта. Samsung Galaxy S20 в России официально продаётся с мобильным процессором Exynos 990, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная цена составила 79 990 рублей. В магазине «Связной» стоимость снижена на 20 000 рублей. Столько же флагман стоит в Galaxy Store. А вот на официальном сайте за модель просят 69 990 рублей, но, как уже отмечалось, в подарок компания дарит наушники по цене 11 000 рублей.
рекламаSamsung Galaxy S20 имеет корпус из стекла и металла с влагозащитой IP68. Во флагмане используется Dynamic AMOLED 2X панель формата 3K (1440 х 3020 точек) с максимальной частотой кадров 120 Гц. Диагональ составляет 6,2 дюйма. Спереди для фронтальной камеры на 10 Мп предусмотрено круглое отверстие.
Основная камера представлена трио модулей. Главный и широкоугольный оборудованы 12-мегапиксельными сенсорами. Телеобъектив может похвастаться рекордным на рынке разрешением – 64 Мп. Модель имеет оптическую стабилизацию, 3-кратное масштабирование и поддерживает запись видео в формате 8K UHD с частотой 24 FPS.
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Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Samsung Galaxy S20 имеет 25-ваттную зарядку по проводу, стереодинамики, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 10. Разъём для наушников не предусмотрен.
реклама«Связной» – 59 990 рублей | Galaxy Store – 59 990 рублей | Samsung.com – 69 990 рублей + Galaxy Buds+
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