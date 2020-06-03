Xiaomi Mi 10 Lite потерял в цене 110 долларов через неделю после старта продаж
Компания Xiaomi в конце марта 2020 года представила флагманские смартфоны семейства Mi 10 в Европе, а вместе с ними немного рассказала и о версии Lite. Она получила поддержку мобильных сетей пятого поколения, а стоимость в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ составила соответственно 349 евро (390 долларов) и 399 евро (445 долларов).
В продажу Xiaomi Mi 10 Lite поступил лишь 25 мая, но уже цена новинки упала более чем на 100 долларов. В магазине GizTop покупателям доступна топовая конфигурация памяти. С промо-кодом GTRE4 она стоит лишь 335 долларов, что на 110 долларов дешевле, чем на старте продаж. Отметим, что вместе со 128 ГБ встроенной памяти субфлагман предлагает покупателям 6 ГБ оперативки.
рекламаСмартфон оснащён Snapdragon 765G с графикой Adreno 620, пиковой частотой 2,4 ГГц и модемной платой Snapdragon X55, которая обеспечивает работу в сетях пятого поколения. Ёмкость встроенной батареи составляет 4160 мАч.
На тыльной панели Mi 10 Lite установлена основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Отметим, что в ближайшее время в Европе ожидается премьера версии Zoom, которая вместо одного из 2-мегапиксельных сенсором получит перископный телефотомодуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим увеличением.
рекламаЛицевая сторона новинки содержит дисплей AMOLED диагональю 6,57 дюйма формата Full HD+. Экран имеет встроенный биометрический сенсор, поддерживает расширенный динамический диапазон, а в каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 16 Мп. Из остальных параметров Xiaomi Mi 10 Lite отметим Bluetooth 5.1, разъём для наушников, USB-C, 20-ваттную быструю зарядку, ИК-порт, NFC и операционную систему Android с прошивкой MIUI 11.
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