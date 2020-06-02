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Сегодня мы писали о том, что Samsung Galaxy S10 Lite подешевел в официальной рознице в России. В цене упала ещё одна топовая модель производителя. Речь идёт о Samsung Galaxy Note 10 Lite. Фаблет тоже был представлен на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе в начале текущего года.

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Как и старшие модели серии, версия Lite тоже поддерживает работу с цифровым пером. На борту устройства установлена однокристальная система Exynos 9810. Это относительно старый мобильный процессор, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Чип дебютировал в семействе Galaxy S9 в начале 2018 года.

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Российская версия Samsung Galaxy Note 10 Lite оборудована 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ с поддержкой расширения с помощью карт microSD. Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и разрешение 2400 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

В основной камере задействованы три оптических модуля. Разрешение каждого составляет 12 Мп. В главном модуле есть система оптической стабилизации изображения, а телеобъектив может похвастаться 2-кратным оптическим масштабированием без потери качества. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

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За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4500 мАч. Программной платформой выступает фирменная прошивка One UI на базе ОС Android 10. Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Смартфон несёт на борту NFC и поддерживает режим Samsung DeX.

Рекомендованная цена фаблета составила 44 990 рублей. Спустя несколько месяцев после старта продаж смартфон подешевел на 10 000 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» Samsung Galaxy Note 10 Lite можно купить за 34 990 рублей.