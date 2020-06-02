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Цена Samsung Galaxy S10 Lite максимально упала с начала продаж – доступный флагман подешевел на 10 000 рублей

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Компания Samsung на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в начале текущего года представила смартфон Galaxy S10 Lite, хотя на тот момент до премьеры семейства нового поколения оставалось примерно пять недель. Позже новинка поступила в продажу в многих странах, включая Россию, где её цена составила 49 990 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S10 Lite в официальной рознице подешевел на 20%.

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В магазине «Ситилинк» январскую новинку можно приобрести на 10 000 рублей дешевле. Стоимость смартфона со скидкой теперь составляет 39 990 рублей. Является ли это предложение временным, на сайте магазина не уточняется. Но отметим, что на официальном сайте Samsung цена остаётся на уровне старта продаж – 49 990 рублей.

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Samsung Galaxy S10 Lite оказался не самым плохим смартфоном компании. Более того, это первый флагман производителя, который официально продаётся в России с процессором Qualcomm. В данном случае это 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855. В связи с этим версия Lite прошлого поколения может считаться более производительным решением, чем версия Ultra нынешнего, которая обзавелась чипом Exynos 990 и ценником от 109 990 рублей.

На борту январской новинки установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. В России официально продаётся только эта модификация, хотя в остальных регионах есть и другие. Например, в Индии за 48 000 рупий (44 000 рублей) предлагается версия с 8 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем вместимостью 512 ГБ.

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Ёмкость несъёмной батареи в Samsung Galaxy S10 Lite составляет 4500 мАч. Быстрая зарядка имеет мощность 45 Вт. На лицевой стороне установлен дисплей Super AMOLED формата FHD+ с поддержкой HDR10+. Он имеет диагональ 6,7 дюйма. В круглом отверстии по центру вверху обосновалась 32-мегапиксельная фронталка. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Она поддерживает запись видео в 4K UHD с частотой до 60 FPS и имеет широкоугольный модуль (12 Мп).

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Программной платформой выступает прошивка One UI 2.1, в основе которой лежит операционная система Android 10. Стереодинамиков и разъёма для наушников в смартфоне нет. Из остального можно отметить NFC, USB-C и гибридный слот для карты microSD.

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I9-master
12:26
Откуда вы знаете? Сравните x470 против x570 - при сопоставимом наполнении цена конская из-за чипсета как раз
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I9-master
12:25
Ну не сильно то дешевле x570. Сравниваю по tuf wifi: x570 начинается от 17 тысяч, а b550 тут за 15 тысяч по факту.
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