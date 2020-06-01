4 смартфона Honor получили стабильную версию Magic UI 3.1
Сегодня мы писали, что Huawei объявила о выходе EMUI 10.1 для шести умных телефонов и трио планшетных компьютеров. Также стало известно, что бренд Honor выпустил стабильную версию программного обеспечения Magic UI 3.1 для своих смартфонов. Апдейт стал доступен для четырёх моделей флагманского уровня, которые были анонсированы в прошлом и позапрошлом годах.
Квартет флагманов несёт на борту мобильную платформу Kirin 980, выполненную по 7-нанометровой технологии. Первая модель – Honor Magic 2. Это слайдер, анонсированный осенью 2018 года. Он оснащается тройной основной камерой с разрешением 24 Мп + 16 Мп + 16 Мп и тройной фронталкой. Последняя имеет сенсоры 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Ёмкость встроенной батареи составляет 3500 мАч.
рекламаВторая модель была представлена в том же году, только в декабре. Она называется Honor View 20. Это смартфон с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX585, времяпролётной камерой, LCD-дисплеем и 25-мегапиксельной фронтальной камерой.
Также стабильная версия Magic UI 3.1 доступна для Honor 20 и версии Pro. Они были анонсированы весной прошлого года. Добавим, что в России несколько дней назад были представлены флагманы нового поколения Honor 30 и Honor 30 Pro+. Они получили Magic UI 3.1 сразу из коробки.
рекламаНапомним, что семейство Honor 20, а также модели View 20 и Magic 2 в середине мая получили бета-версию Magic UI 3.1 с операционной системой Android 10 в основе. Как видим, стабильная версия в Китае вышла спустя две недели после этого.
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