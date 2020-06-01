9 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
Китайская компания Huawei продолжает радовать владельцев своих смартфонов обновлением программного обеспечения до версии EMUI 10.1. Свежая прошивка, которая дебютировала в смартфонах семейства Huawei P40 в конце марта этого года, в виде стабильной сборки стала доступна для девяти устройств производителя из Поднебесной. Сразу отметим, что речь идёт о китайской версии оболочки.
Обновление доступно для Huawei nova 5 Pro и для всего семейства Huawei Mate 20, которое включает сразу пять моделей: Mate 20/20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и Mate 20 X 4G/5G. Отметим, что все шесть смартфонов работают под управлением 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 980, который был анонсирован в конце августа 2018 года в Берлине на выставке IFA.
рекламаЧто касается планшетных компьютеров, то апдейт программного обеспечения доступен для трёх моделей серии MediaPad шестого поколения. Она включает 8,4-дюймовый и 10,8-дюймовые планшеты, а также специальное издание Turbo Edition.
Напомним, 16 мая мы писали, что для всех этих устройств стала доступна бета-версия EMUI 10.1. Как видим, китайской компании понадобилось примерно две недели, чтобы выпустить стабильную сборку программного обеспечения. В завершение добавим, что стабильная версия EMUI 10.1 уже пришла на серии Huawei P30, nova 6 и Mate 30, а также на планшетный компьютер MatePad Pro.
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