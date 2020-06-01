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Цена Samsung Galaxy Note10+ упала на 30 000 рублей с начала продаж

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Сегодня мы писали о том, что в России смартфон Samsung Galaxy Note10 можно купить на 30 000 рублей, чем на старте продаж. На столько же опустилась цена и версии Plus, за которую в начале продаж компания просила 99 990 рублей в модификации 12/256 ГБ.

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В официальном магазине стоимость Samsung Galaxy Note10+ составляет 89 990 рублей. Однако, в «Ситилинк» цена фаблета упала до 69 990 рублей. Версию на Snapdragon в России можно приобрести и вовсе за 59 990 рублей, но в этом случае не предусмотрена гарантия от производителя. Конфигурация с накопителем на 512 ГБ при 12 Гб оперативной памяти тоже подешевела на 30 000 рублей. В магазине Galaxy Store её цена составляет 79 990 рублей вместо 109 990 рублей.

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Напомним, что смартфон был анонсирован в конце лета прошлого года. Он имеет 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1440 х 3040 точек и интегрированным дактилоскопическим сканером. Версия, которая официально продаётся в России, комплектуется 7-нанометровой однокристальной системой Exynos 9825.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4300 мАч, а мощность быстрой зарядки – 45 Мп. Samsung Galaxy Note10+ оборудован тройной основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп, компанию которой составляет сенсор ToF. Фронталка представлена 10-мегапиксельным сенсором.

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Корпус фаблета получил защиту от воды и пыли. Смартфон поддерживает работу с умным пером S-Pen, которое входит в комплект и оснащается Bluetooth. Из прочего отметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, стереодинамики и операционную систему Android 10 с программной надстройкой One UI 2.1.

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