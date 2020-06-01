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Samsung Galaxy Note10 потерял в цене 30 000 рублей – стоимость флагмана по акции опустилась ниже 60 000 рублей

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Компания Samsung в августе этого года представит флагманские смартфоны семейства Galaxy Note20. Пока что актуальной линейкой является Samsung Galaxy Note10, которая включает стандартное издание версию Plus. Как стало известно, официальная стоимость обычной модели снизилась на 30 000 рублей.

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Смартфон был представлен в августе 2019 года. Модель несёт на борту мобильный процессор Exynos 9825, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Ёмкость встроенной батареи составляет 3500 мАч. Фаблет заключён в корпус из стекла и металла. Смартфон поддерживает ввод с помощью умного пера S-Pen, для которого имеется специальное отверстие на нижнем торце. Несмотря на это, корпус сохранил защиту от воды по стандарту IP68.

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На тыльной стороне расположена основная камера с тремя модулями – 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Разрешение фронталки составляет 10 Мп. Обе камеры поддерживают запись видео в формате 4K UHD. На передней панели фаблета установлен дисплей Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,3 дюйма. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает расширенный динамический диапазон.

Из коробки модель получила операционную систему Android 9.0 Pie, но сейчас для смартфона доступна прошивка One UI 2.1 на базе ОС Android 10. Из прочих параметров прошлогодней новинки отметим стереодинамики, NFC, FM-радио, поддержку режима Samsung DeX и USB-C.

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Модель доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Note10 в России составила 86 990 рублей. В официальном магазине смартфон можно приобрести на 10 000 рублей дешевле. В «Ситилинк» фаблет предлагается по цене 56 990 рублей, а в МТС по промо-коду HOME48 модель Galaxy Note10 обойдётся в 56 990 рублей. Также отметим, что «серая» версия, ввезённая в Россию без уплаты налогов, согласно «Яндекс.Маркет» стоит от 46 000 рублей.

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Ох и в помойку же сайт превратился, мало походу всплывающей рекламы так они теперь и в новостях начали пихать, пора сайт переименовывать, вообще не соответствует оверлокерам
Samsung Galaxy Note10 потерял в цене 30 000 рублей – стоимость флагмана по акции опустилась ниже 60 000 рублей
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