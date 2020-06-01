Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung в августе этого года представит флагманские смартфоны семейства Galaxy Note20. Пока что актуальной линейкой является Samsung Galaxy Note10, которая включает стандартное издание версию Plus. Как стало известно, официальная стоимость обычной модели снизилась на 30 000 рублей.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Смартфон был представлен в августе 2019 года. Модель несёт на борту мобильный процессор Exynos 9825, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Ёмкость встроенной батареи составляет 3500 мАч. Фаблет заключён в корпус из стекла и металла. Смартфон поддерживает ввод с помощью умного пера S-Pen, для которого имеется специальное отверстие на нижнем торце. Несмотря на это, корпус сохранил защиту от воды по стандарту IP68.

реклама

На тыльной стороне расположена основная камера с тремя модулями – 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Разрешение фронталки составляет 10 Мп. Обе камеры поддерживают запись видео в формате 4K UHD. На передней панели фаблета установлен дисплей Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,3 дюйма. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает расширенный динамический диапазон.

Из коробки модель получила операционную систему Android 9.0 Pie, но сейчас для смартфона доступна прошивка One UI 2.1 на базе ОС Android 10. Из прочих параметров прошлогодней новинки отметим стереодинамики, NFC, FM-радио, поддержку режима Samsung DeX и USB-C.

реклама