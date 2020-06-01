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Компания Xiaomi представила смартфон Mi Note 10 Lite в Европе в начале мая текущего года. На прошлой неделе новинка дебютировала в России. Её рекомендованная стоимость в конфигурации 6/128 ГБ составила 32 990 рублей. Смартфон ещё не успел поступить в продажу, а его цена уже снизилась на 4000 рублей.

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За 28 990 рублей Xiaomi Mi Note 10 Lite можно приобрести в российском Tmall на AliExpress. Скидку в размере 4000 рублей даёт промо-код PAY1000. Напомним, что рекомендованная цена смартфона в странах Западной Европы составляет 399 евро или 31 000 рублей. При этом жителям некоторых стран доступна модификация с 64 ГБ встроенной памяти за 349 евро или 27 000 рублей. Что касается российского рынка, то неофициальная версия Mi Note 10 Lite, согласно «Яндекс.Маркет», обойдётся минимум в 22 000 рублей. Официально конфигурация 6/64 ГБ в России не продаётся.

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Новинка оборудована 8-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 730G и несёт на борту аккумулятор ёмкостью 5260 мАч. Дисплей OLED выделяется изогнутыми гранями, имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение Full HD+. Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельной матрицей, обосновавшейся в каплевидном вырезе.

Разрешение основной камеры в смартфоне составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Записывать видео можно в формате 4K Ultra HD. Из прочего отметим ОС Android 10 в основе прошивки MIUI 11, NFC, разъём для наушников и порт USB-C. В этом году Xiaomi Mi Note 10 Lite получит прошивку MIUI 12. Операционная система Android 11 тоже будет доступна для новинки, но скорее всего только в начале 2021 года.