Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена Xiaomi Mi Note 10 Lite упала на 4000 рублей ещё до старта продаж

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi представила смартфон Mi Note 10 Lite в Европе в начале мая текущего года. На прошлой неделе новинка дебютировала в России. Её рекомендованная стоимость в конфигурации 6/128 ГБ составила 32 990 рублей. Смартфон ещё не успел поступить в продажу, а его цена уже снизилась на 4000 рублей.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

За 28 990 рублей Xiaomi Mi Note 10 Lite можно приобрести в российском Tmall на AliExpress. Скидку в размере 4000 рублей даёт промо-код PAY1000. Напомним, что рекомендованная цена смартфона в странах Западной Европы составляет 399 евро или 31 000 рублей. При этом жителям некоторых стран доступна модификация с 64 ГБ встроенной памяти за 349 евро или 27 000 рублей. Что касается российского рынка, то неофициальная версия Mi Note 10 Lite, согласно «Яндекс.Маркет», обойдётся минимум в 22 000 рублей. Официально конфигурация 6/64 ГБ в России не продаётся.

реклама

Новинка оборудована 8-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 730G и несёт на борту аккумулятор ёмкостью 5260 мАч. Дисплей OLED выделяется изогнутыми гранями, имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение Full HD+. Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельной матрицей, обосновавшейся в каплевидном вырезе.

Разрешение основной камеры в смартфоне составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Записывать видео можно в формате 4K Ultra HD. Из прочего отметим ОС Android 10 в основе прошивки MIUI 11, NFC, разъём для наушников и порт USB-C. В этом году Xiaomi Mi Note 10 Lite получит прошивку MIUI 12. Операционная система Android 11 тоже будет доступна для новинки, но скорее всего только в начале 2021 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
21
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
82
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 33
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 82
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
52
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
25
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
129
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
242
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
102
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
45
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
302
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
12
Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К
30
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
20
Лиза Су гордится сотрудничеством с NVIDIA
65
Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
10
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
43
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
27
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
С 1 июня цена на флагман Xiaomi Mi 10 опустится до 530 долларов
2
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
28
Windows 10 ждут кардинальные изменения в дизайне и функционале в 2021 году
20
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
29
Первая дискретная видеокарта Intel Xe DG1 смогла обойти бюджетную GeForce GTX 950 производства 2015 года
18

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
87
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
81
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
21
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
+
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
3

Сейчас обсуждают

bomg
13:28
о, в это гогно еще играют... мир полон извращенцев
Escape from Tarkov установил новый рекорд «онлайна»
taurintown
13:27
Тебе понравится
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
taurintown
13:27
Stop it! Купи себе наконец мамку на 410 чипсете =))
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Evgeniy Som
13:26
OMG как можно так тупить?!?!?! Я вроде уже даже разжевал что разрешение не влияет на процессор но нет все по новой. Если бы феникс провел ХОТЯ БЫ ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ТЕСТ, а за годы он якобы тестировал проц...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super (страница 2)
Michael Nemchenko
13:25
Примерно одинаково по скорости при реальной работе, 860 ево немного шустрее в тестах благодаря более мощному контроллеру, но немного сильнее греется при работе по той же причине. Накопители одного кла...
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
Kopcheniy
13:25
5508 не всегда даже обычную 1660 перешагивает по скорости
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
KOHAGEN
13:24
Совсем Штеуда задискиминировали :) В горячке бьётся =) Пытается обзорщикам миллионы заносить, чтобы голубого не обижали =)
Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией
Олег Власов
13:22
Какие деградантские лица на фото,у них у всех синдром Дауна.
Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией
fokuslotus
13:22
за 2к рублей спасибо не надо.
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
wwr222
13:21
Я уже не в чем не уверен...Тут под Фикус 2070 "раскрывалась"
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super (страница 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем