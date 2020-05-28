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Компания Xiaomi после анонса флагманской модели Mi 10 5G представила в России ещё одну новинку. Это очередной смартфон. Он называется Xiaomi Mi Note 10 Lite.

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Модель является единственным решением среднего класса с изогнутым дисплеем. Экран построен на AMOLED-матрицу формата Full HD+ диагональю 6,47 дюйма и поддерживает расширенный динамический диапазон.

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Корпус имеет размеры 157,8 х 74,2 х 9,7 мм, а масса составляет 204 грамма. Тыльная и лицевая панели оформлены стеклом Gorilla Glass 5, а между ними находится алюминиевая рамка. Спереди имеется вырез под 16-мегапиксельную фронталку. Основная камера представлена квартетом модулей с разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. В смартфоне нет оптической стабилизации и зум-объектива. Видео можно снимать в 4K UHD при 30 FPS.

Сердцем Xiaomi Mi Note 10 Lite стал 7-нанометровый среднеуровневый чипсет Snapdragon 765G с графикой Adreno 618 и максимальной тактовой частотой процессорных ядер Kryo 470 2,2 ГГц. Смартфон будет доступен покупателям в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

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Ёмкость интегрированной батареи составила 5260 мАч. Мощность зарядки по проводу – 30 Вт. Аккумулятор заряжается с нуля до 100% за 64 минуты. Ввиду отсутствия модуля на 108 Мп можно рассчитывать на неплохую автономность. Программной платформой выступает операционная система Android 10, которая работает в паре с прошивкой MIUI 11. Новинка обзавелась чипом NFC, разъёмом для гарнитуры, портом USB-C, а также адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

Отметим, что новинка является упрощённой версией модели Mi Note 10, которая была анонсирована в прошлом году и стала первым в мире смартфоном со 108-Мп камерой. Производитель решил урезать обе камеры, оставив ключевые параметры без изменений. Стоимость Xiaomi Mi Note 10 Lite в модификации 6/128 ГБ составила 32 990 рублей. Цена Mi Note 10 стартует с отметки 39 990 рублей. Покупателям новинка будет доступна в расцветках «Сиреневое небо», «Белый снег» и «Чёрная ночь».