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Mi 10 5G, Mi Note 10 Lite и Redmi Note 9 Pro – не единственные новинки, которые компания Xiaomi представила в России. После смартфонов производитель перешёл к телевизорам, анонсировав линейку Mi TV 4S.

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Первый телевизор называется Xiaomi Mi TV 4S 50”. Он оборудован 50-дюймовой панелью формата 4K Ultra HD с поддержкой HDR. Новинка оснащена процессором с графикой Mali в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения приложений есть накопитель на 8 ГБ.

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Новинка поддерживает голосовое управление, оборудована адаптером Bluetooth и работает под управлением операционной системы Android TV 9.0 с оболочкой PatchWall. Заявлены технологии Dolby Audio и DTS HD. Телевизор можно применять для управления устройствами умного дома. Из интерфейсов отметим Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и по три порта HDMI и USB.

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Вторая модель называется Xiaomi Mi TV 4S 65”. В её основе лежит 65-дюймовая матрица с разрешением 4K и поддержкой HDR10+. По словам производителя, охват цветового диапазона NTSC составляет 85%. Модель оборудована процессором MTK 6886. Остальные параметры идентичны предыдущей модели, только вместимость накопителя повышена с 8 ГБ до 16 ГБ.

Обе новинки поступят в продажу 21 июня текущего года. Стоимость Xiaomi Mi TV 4S 50” составила 28 990 рублей. 65-дюймовая модель оценена в 49 990 рублей. Она будет доступна только в магазинах DNS, причём в первую неделю продаж на телевизор будет действовать скидка в размере 5000 рублей.