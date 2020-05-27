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На прошлой неделе компания vivo представила смартфон iQOO Z1, который получил дисплей с частотой обновления 144 Гц и 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1000+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Уже этим летом Xiaomi намерена анонсировать идентичный аппарат под брендом Redmi.

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Коммерческое название смартфона пока что не уточняется. Оно имеет кодовое имя Redmi Karna. На просторах всемирной паутины уже появилась информация о технических характеристиках грядущей новинки. Она будет оборудована дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Предположительно, матрица будет выполняться по технологии IPS. Разрешение и диагональ не уточняются.

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В основу Redmi Karma ляжет 7-нанометровая SoC Dimensity 1000+ с пиковой частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. Основная камера будет включать датчик изображения Sony IMX686 с 64-мегапиксельным разрешением. Больше информации о смартфоне нет.

Что касается главного конкурента в лице модели iQOO Z1, он оснащён аккумулятором на 4500 мАч, тройной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой, а рекомендованная цена в Китае в зависимости от комплектации составила от 310 долларов до 395 долларов.