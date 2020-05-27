Xiaomi представит смартфон на Dimensity 1000+ с 144-Гц дисплеем
На прошлой неделе компания vivo представила смартфон iQOO Z1, который получил дисплей с частотой обновления 144 Гц и 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1000+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Уже этим летом Xiaomi намерена анонсировать идентичный аппарат под брендом Redmi.
Коммерческое название смартфона пока что не уточняется. Оно имеет кодовое имя Redmi Karna. На просторах всемирной паутины уже появилась информация о технических характеристиках грядущей новинки. Она будет оборудована дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Предположительно, матрица будет выполняться по технологии IPS. Разрешение и диагональ не уточняются.
рекламаВ основу Redmi Karma ляжет 7-нанометровая SoC Dimensity 1000+ с пиковой частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G77 MC9. Основная камера будет включать датчик изображения Sony IMX686 с 64-мегапиксельным разрешением. Больше информации о смартфоне нет.
Что касается главного конкурента в лице модели iQOO Z1, он оснащён аккумулятором на 4500 мАч, тройной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой, а рекомендованная цена в Китае в зависимости от комплектации составила от 310 долларов до 395 долларов.
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