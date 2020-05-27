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Компания Intel в конце апреля представила процессоры семейства Comet Lake-S. Один из них называется Intel Core i5-10600K. Его протестировали специалисты ресурса TechPowerUp. Их детальный обзор CPU вы можете прочитать по этой ссылке, а в данной заметке сосредоточимся на показателях новинки в игровых тестах.

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Напомним, что Intel Core i5-10600K оценён в 265 долларов. Он имеет шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 4,1 ГГц, а разогнать CPU можно до 4,9 ГГц. 14-нанометровый настольный процессор получил 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и ориентирован на установку в разъём LGA 1200. Номинальное энергопотребление составляет 125 Вт.

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Начнём с теста в играх при разрешении HD. Мало кто покупает топовое железо, а в тестах участвует видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, чтобы играть при разрешении 1280 х 720 точек. Но всё же такие тесты могут быть полезны для любителей использовать мониторы с частотой обновления 120 Гц и 144 Гц, поскольку в современных играх добиться таких показателей при разрешении 4K UHD или Quad HD не всегда можно даже с флагманским аппаратным обеспечением.

В играх Intel Core i5-10600K показал результат на уровне Core i9-9900K, уступив порядка 5-7% флагманскому процессору Core i9-10900K. Минимальную частоту кадров модель выдала в Assassin’s Creed Odyssey (120 FPS), а максимальную – в Wolfenstein II (419 FPS).

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При повышении разрешения до Full HD разница в производительности между героем заметки и флагманом Core i9-10900K существенно уменьшилась. Последний оказался лишь на 2,5% мощнее, чем Core i5-10600K без учёта разгона.

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В тестах 2K разница между двумя CPU сократилась до 1,1%. При этом разогнанная версия Core i5-10600K оказалась даже на 0,2% производительнее, чем Core i9-10900K. Ей удалось обойти флагманское решение в Battlefield V на 3,5 FPS, в Civilization VI на 4 FPS, в Rage 2 на 1,6 FPS, а также ещё в нескольких играх разница составила лишь 0,1 FPS.

Идентичная ситуация наблюдалась и в тестах при повышении разрешения до Ultra HD (4K). Здесь «обычный» Core i6-10600K оказался на 0,3% менее производительным, чем флагманский чип, тогда как превосходство разогнанной версии над Core i9-10900K составило порядка 0,5% в среднем. Отметим, что в Assassin’s Creed Odyssey и Rage 2 показатели упали ниже отметки 60 FPS у всех процессоров.

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TechPowerUp к сильным сторонам Core i5-10600K относит поддержку многопоточности, интегрированную графику, лояльную стоимость, производительность в играх на уровне флагмана Core i9-10900K и разблокированный множитель. К минусам причислили низкую энергоэффективность, дорогие материнские платы, отсутствие поддержки Thermal Velocity Boost или Turbo Boost Max 3 и PCI Express 4.0.