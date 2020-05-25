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Китайская компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В конце прошлого года её представители заявили, что скоро 5G-модели будут стоить менее 200 долларов. Пока до этой отметки цена не упала, но телефоны с поддержкой 5G становятся всё более доступными. Сегодняшняя новинка производителя из Пекина называется Xiaomi Redmi K30i 5G.

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Модель оснащается жидкокристаллической панелью формата Full HD+, которая имеет диагональ 6,67 дюйма и сертификацию TUV Rheinland. Экран отличается поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass 5. На лицевой стороне смартфона есть два круглых выреза, замаскированных под один продолговатый. В них установлены модули фронтальной камеры, разрешение которых составляет 20 Мп и 2 Мп.

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В целом, Redmi K30i 5G считается немного упрощённой версией смартфона Redmi K30 5G, дебютировавшего в конце прошлого года. Единственное отличие коснулось главного модуля основной камеры. Его разрешение снизилось с 64 Мп до 48 Мп. Параметры трёх остальных сенсоров не изменились – 5 Мп для макросъёмки, 2 Мп для портретного режима и 8 Мп с широкоугольным объективом.

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В основе новинки лежит мобильный процессор Snapdragon 765G, который может работать на частоте 2,4 ГГц при максимальной нагрузке и имеет графику Adreno 620. Однокристальная система дополняется 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а накопитель UFS 2.1 имеет вместимость 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составила 4500 мАч. АКБ отличается поддержкой 30-ваттной зарядки по проводу.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11. На борту модели есть адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 ГГц, а также порт USB-C и разъём для проводных наушников. Дактилоскопический сканер установлен на боковом торце.

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Стоимость Xiaomi Redmi K30i 5G составила примерно 260 долларов. Первые покупатели смогут приобрести новинку за 250 долларов. Для сравнения, Redmi K30 5G с 64-Мп камерой в модификации 6/128 ГБ был оценён на старте продаж в 310 долларов, а позже цена была официально снижена до 280 долларов.

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Модель поступит в продажу 2 июня 2020 года в белой и синей расцветках. Redmi K30i 5G является самым дешёвым 5G-смартфоном китайской компании, но не самым доступным решением на рынке. Вчера Huawei анонсировала модель Enjoy Z 5G стоимостью от 240 долларов, который обзавёлся процессором MediaTek Dimensity 800.