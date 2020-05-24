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LG – компания, которая не особо любит уделять внимание обновлению программного обеспечения в смартфонах. Мало того, даже флагманские решения из коробки не всегда получают актуальную версию операционной системы. Но сейчас южнокорейский производитель решил выпустить стабильную версию прошивки LG UX, основанную на ОС Android 10, сразу для пяти смартфонов флагманского уровня, которые были анонсированы в 2018 и 2019 годах.

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LG G7 ThinQ

Начнём в хронологической последовательности. Первая модель – LG G7 ThinQ. Она была представлена в мае 2018 года, а в продаже появилась в начале июня. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 845 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и имеет накопитель на 64/128 ГБ.

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Ёмкость аккумулятора составляет лишь 3000 мАч. В LG G7 ThinQ установлена основная камера с разрешением 16 Мп + 16 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Дисплей LCD построен на базе 6,1-дюймовой панели формата Quad HD+. Из коробки флагман 2018 года получил операционную систему Android 8.1 Oreo.

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LG V35 ThinQ

Вторая модель называется LG V35 ThinQ. Она тоже была анонсирована весной 2018 года и получила ОС Android 8.0 Oreo из коробки. Дисплей P-OLED имеет разрешение Quad HD+ и диагональ 6,0 дюйма.

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От предыдущей модели LG V35 ThinQ отличается дизайном, наличием аккумулятора на 3300 мАч и тем, что за настройку звука отвечает компания Bang & Olufsen. Смартфон также имеет камеры с разрешением 16 Мп + 16 Мп и 8 Мп, чип Snapdragon 845, до 6 ГБ ОЗУ и до 128 Гб постоянной памяти.

LG V50 ThinQ

Третий аппарат – флагман начала 2019 года LG V50 ThinQ, представленный на MWC 2019. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 855, а из коробки программной платформой послужила операционная система Android 9.0 Pie.

P-OLED панель формата 2K имеет диагональ 6,4 дюйма и вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 Мп + 5 Мп. Биометрический сканер обосновался на тыльной стороне вместе с основной камера, которая получила модули на 12 Мп, 12 Мп и 16 Мп. Ёмкость АКБ составила 4000 мАч, а объёмы памяти – 6 ГБ и 128 ГБ.

На IFA 2019 в Берлине компания представила смартфон LG G8X ThinQ на Android 9.0. Модель оснащается процессором Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ, а ёмкость АКБ равна 4000 мАч.

LG G8X ThinQ / LG V50S ThinQ

Флагман получил OLED-панель формата Full HD+ с вырезом для фронталки на 32 Мп. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 13 Мп. Тыльная сторона оформлена стеклом Gorilla Glass 5, а лицевая – Gorilla Glass 6.

Наконец, последняя модель, которая получила операционную систему Android 10 в составе стабильной версии прошивки LG UX, называется LG V50S ThinQ. По сути, это копия предыдущего смартфона, но с одним отличием.

Компания решила увеличить объёмы оперативной и встроенной памяти. Так, модель получила 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, а вместимость накопителя составила 256 ГБ вместо 128 ГБ.