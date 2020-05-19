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Компания Xiaomi несколько месяцев назад объявила о прекращении производства модели Mi 9T, которая была анонсирована в прошлом году и стала весьма популярным решением в своём сегменте. Смартфон в России в модификации 6/64 ГБ был оценён в 25 990 рублей. Сейчас стоимость снизилась почти на 7000 рублей.

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Согласно «Яндекс.Маркет», минимальная цена Xiaomi Mi 9T в базовой конфигурации памяти составляет приблизительно 19 000 рублей. При этом рекомендованная стоимость в магазине Mi.com осталась неизменной – 25 990 рублей. Что интересно, сейчас на официальном сайте версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит на 3000 рублей дешевле, чем модификация с накопителем на 64 ГБ. Также стоит отметить, что по промо-коду HOME40 в магазине МТС версию 6/64 ГБ можно приобрести за 21 990 рублей.

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Xiaomi Mi 9T несёт на борту 8-нанометровую платформу Snapdragon 730G. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч с 18-ваттной зарядкой проводным путём. Главной особенностью смартфона является 20-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера. Убрав её с лицевой панели, разработчикам удалось уменьшить ширину верхней рамки. Экран OLED имеет разрешение Full HD+, диагональ 6,39 дюйма, встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает HDR10.

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Основная камера представлена тремя модулями: главным на 48 Мп, широкоугольным на 13 Мп и телеобъективом на 8 Мп с 2-кратным оптическим увеличением. Оптическая стабилизация не заявлена. Видео можно записывать в 4K UHD при 30 к/сек. Смартфон работает на ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. В арсенал модели вошли гнездо для наушников, NFC, BT 5.0, Wi-Fi 5 и порт USB-C.