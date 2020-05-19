Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Mi 9T уже стоит 19 000 рублей – цена упала на 7000 рублей

для раздела Блоги
2
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi несколько месяцев назад объявила о прекращении производства модели Mi 9T, которая была анонсирована в прошлом году и стала весьма популярным решением в своём сегменте. Смартфон в России в модификации 6/64 ГБ был оценён в 25 990 рублей. Сейчас стоимость снизилась почти на 7000 рублей.

реклама

Согласно «Яндекс.Маркет», минимальная цена Xiaomi Mi 9T в базовой конфигурации памяти составляет приблизительно 19 000 рублей. При этом рекомендованная стоимость в магазине Mi.com осталась неизменной – 25 990 рублей. Что интересно, сейчас на официальном сайте версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит на 3000 рублей дешевле, чем модификация с накопителем на 64 ГБ. Также стоит отметить, что по промо-коду HOME40 в магазине МТС версию 6/64 ГБ можно приобрести за 21 990 рублей.

реклама

Xiaomi Mi 9T несёт на борту 8-нанометровую платформу Snapdragon 730G. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч с 18-ваттной зарядкой проводным путём. Главной особенностью смартфона является 20-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера. Убрав её с лицевой панели, разработчикам удалось уменьшить ширину верхней рамки. Экран OLED имеет разрешение Full HD+, диагональ 6,39 дюйма, встроенный сканер отпечатков пальцев и поддерживает HDR10.

реклама

Основная камера представлена тремя модулями: главным на 48 Мп, широкоугольным на 13 Мп и телеобъективом на 8 Мп с 2-кратным оптическим увеличением. Оптическая стабилизация не заявлена. Видео можно записывать в 4K UHD при 30 к/сек. Смартфон работает на ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. В арсенал модели вошли гнездо для наушников, NFC, BT 5.0, Wi-Fi 5 и порт USB-C.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
79
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 79
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
139
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
83
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
109
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
46
Intel Core i9-10900K оказался на 3 минуты медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
349
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
62
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
30
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
190
Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах
7
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Видеокарта GeForce GTX 1060 против 25 актуальных игр – эксперты Gecid выяснили, стоит ли покупать эту видеокарту в 2020 году
16
Данные по нагреву цепей питания материнских плат ASUS Z490 серий ROG и TUF при работе с Core i9-10900K появились в сети
21
Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона
24
GTA Online перестала запускаться - пользователи сообщают о проблемах по всему миру
13
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
41
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
23

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
79
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
147
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
18
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
22
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
87
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
38
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
8
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
3

Сейчас обсуждают

E1nher1
14:30
Окей, тебя кто-то обокрал? Тебя обидели или обделили?Я иногда вижу, как выходят по 3-4 одинаковых новости от активных авторов, причем за раз, и что тогда делать, если все работают по одним источникам?
Выяснилось, сколько составляет общая стоимость всех игр, участвующих в бесплатных раздачах Epic Games Store за все время
Сережка Петров
14:27
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
Inttz
14:27
Некстген на подходе.На мобилках такая игра была,судя по трейлеру это прямой порт с мобильной платформы без улучшения графики.Не знаю зачем это публиковать как новость)
Трейлер к скорому выходу ролевой игры Maneater про акулу-убийцу
peppery
14:27
Топовая - это ROG. TUF - бюджетки, посмотри хотя бы на vrm, мистер "топовая серия".
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
Zelot
14:27
Это пока так. Как только карантин окончится я постараюсь потревожить тех, кто это может изменить. Сейчас людям не до дублей в блогах.
Выяснилось, сколько составляет общая стоимость всех игр, участвующих в бесплатных раздачах Epic Games Store за все время
nepranov
14:25
Ну так это понятно, когда, оно того, тогда и это ого-го, а когда все оно вот тут, тогда вот оно где тут.
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
E1nher1
14:24
Да, все в рамках правил. Уникальность материала должна быть выше 90% по текст.ру.
Выяснилось, сколько составляет общая стоимость всех игр, участвующих в бесплатных раздачах Epic Games Store за все время
ibulletproof
14:23
Как только игроки уйдут из Стима в Эпикстор, мастерская станет нахер никому не нужна.
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
enzolas
14:23
"Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470" - Дайте угадаю. Жадность? "Несмотря на то, что чипы Ryzen 3000-й серии способны обра...
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
Death_Arrow
14:23
Полагаю, ты так и поступил?
Выяснилось, сколько составляет общая стоимость всех игр, участвующих в бесплатных раздачах Epic Games Store за все время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем