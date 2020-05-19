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Вчера мы писали о том, что TSMC перестала принимать заказы от Huawei на производство полупроводниковой продукции. Как оказалось, тайваньская компания решила отклонить 700-миллионный заказ на производство чипсетов HiSilicon, изготавливаемых по 5-нанометровым и 7-нанометровым нормам. Напомним, HiSilicon – дочерняя фирма Huawei, которая отвечает за разработку однокристальных систем.

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Такое решение TSMC связано с новым витком в конфликте между США и Китаем, а точнее с очередным баном, наложенным на Huawei. Он продлится как минимум до мая 2021 года, а одним из самых болезненных для Huawei последствий может стать лишение нового флагманского процессора Kirin 1020, производство которого должно было начаться в конце лета текущего года. Добавим, что заказы, размещённые до 15 мая 2020 года, с поставкой до середины сентября будут выполнены в срок.

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В связи с тем, что на данный момент ни одна компания в мире, кроме TSMC, не готова к запуску массового производства 5-нанометровых чипов, Huawei придётся переделывать однокристальную систему под другие производственные нормы. Это повлечёт за собой перенос сроков (или даже отмену) релиза флагманских смартфонов семейства Mate 40, которые должны были этой осенью первыми получить Kirin 1020, что в свою очередь может сдвинуть сроки анонса флагманов серии Huawei P50.

Что касается самого мобильного процессора, то информации о нём на данный момент практически нет. Известно, что он будет выполняться с применением норм 5-нанометровой технологии и появится только в конфигурации с поддержкой 5G в отличие от Kirin 990, 4G-версия которого имеет более низкую пиковую частоту и скромный блок NPU для задач искусственного интеллекта.