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В середине мая прошлого года Huawei попала под американские санкции, в связи с чем лишилась возможности выпускать смартфоны с сервисами Google и новым аппаратным обеспечением. В течение 2019 года правительство США несколько раз выдавало временную лицензию местным компаниям, которая разрешала им сотрудничать с китайским производителем.

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На днях стало известно, что США продлили бан для Huawei до мая следующего года. В то же время срок действия последней временной лицензии истекает сегодня и пока нет никакой информации о её продлении. Напротив, всё выглядит так, словно Соединённые Штаты хотят ещё сильнее закрутить гайки Huawei.

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В частности, сейчас появилась информация о том, что тайваньский гигант TSMC прекращает принимать новые заказы от компании Huawei. Об этом написало издание Reuters , сославшись на Nikkei Asian Review , которое в свою очередь сослалось на несколько неназванных источников. Один из источников отмечает, что все заказы, выполнение которых компания TSMC взяла на себя до введения новых санкций, будут завершены согласно договору. Однако, здесь также есть нюанс. Он заключается в том, что TSMC обязуется произвести только те чипы, поставки которых запланированы до середины сентября текущего года.

Ещё один источник Nikkei Asian Review заявляет, что это решение далось тайваньскому гиганту с трудом, поскольку компания Huawei является вторым по величине клиентом Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Напомним, что TSMC на прошлой неделе объявила о планах по строительству нового завода на территории США и заявила о том, что внимательно следит за изменением правил американского экспорта.

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Отметим, что свежее правило, которое было обнародовано Министерством торговли Соединённых Штатов 15 мая 2020 года, существенно расширяет полномочия Белого дома по требованию лицензий на реализацию полупроводников продукции, созданной с применением американских технологий, хоть и за пределами США. В завершение добавим, что TSMC информацию о прекращении приёма заказов от Huawei назвала слухом, а Huawei данную ситуацию отказывается комментировать.