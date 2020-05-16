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Много лет смартфоны бренда Honor работали на базе фирменного программного обеспечения EMUI, как и модели Huawei. Относительно недавно компания решила переименовать прошивку в Magic UI. Новые устройства работают на базе Magic UI 2 или Magic UI 3 и находятся в ожидании обновления Magic UI 3.1. Но некоторые смартфоны остались с оболочкой EMUI.

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Например, несколько дней назад мы писали о том, что EMUI 10.1 вышла для флагмана 2017 года View 10. Теперь же стало известно, что свежая версия программного обеспечения пришла ещё на две модели китайского бренда.

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Производитель официально анонсировал старт распространения обновления прошивки для моделей Honor 9X и Honor 9X Pro. Речь идёт о смартфонах на базе мобильного процессора Kirin 810, выполненного по 7-нанометровой технологии. Напомним, что есть ещё модели с 12-нанометровой однокристальной системой Kirin 710F под капотом.

Оба телефона оборудованы 6,59-дюймовым дисплеем формата Full HD+и аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч. Выдвижная фронталка имеет разрешение 16 Мп. Основная камера в Honor 9X имеет сенсоры на 48 Мп и 2 Мп, а в версии Pro есть 8-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом захвата 120 градусов.

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Стандартное издание семейства оборудовано 4-8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64/128 ГБ. Honor 9X Pro представлен модификациями с 6/8 ГБ ОЗУ и интегрированным хранилищем объёмом 128 ГБ или 256 ГБ.