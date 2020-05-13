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Компания Honor сейчас активно распространяет прошивку Magic 3.1, но при этом не забывает обновлять старые смартфоны до EMUI 10. Например, эту версию программного обеспечения получил флагманский телефон 2017 года под названием Honor View 10.

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Модель была выпущена в декабре 2017 года в качестве упрощённой версии флагмана Huawei Mate 20. Смартфон оборудован 10-нанометровым мобильным процессором Kirin 970 с частотой до 2,4 ГГц и 12-ядерным графическим чипом Mali-G72. На борту может быть предусмотрено 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ энергонезависимой в зависимости от комплектации.

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Для Honor View 10 выпущена уже финальная версия программного обеспечения EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. В списке нововведений указаны работа на нескольких дисплеях, быстрый обмен файлами с ноутбуками Huawei, режим интеллектуальной зарядки для повышения срока службы аккумулятора и патч безопасности операционной системы за апрель текущего года.

В Honor View 10 используется панель LCD формата Full HD+ без вырезов и отверстий. Внизу лицевой стороны находится клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, а вверху – сенсоры, динамик и 13-мегапиксельная фронталка. Основная камера имеет разрешение 16 Мп + 20 Мп.

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Из прочего отметим цельнометаллический корпус, разъём для наушников, NFC и аккумуляторную батарею ёмкостью 3750 мАч. Напомним, что флагман 2017 года поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo и фирменными надстройками EMUI 8.