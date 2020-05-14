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В начале этой недели был анонсирован смартфон Pocophone F2 Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Новинка стала копией Redmi K30 Pro 5G, но при этом получила поддержку глобальных бэндов. Смартфон поступил в продажу на некоторых популярных торговых площадках в модификации 6/128 ГБ по цене 500 долларов, хотя рекомендованная стоимость составляет 500 евро.

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Также Pocophone F2 Pro появился в украинском магазине «Алло» по цене 16 999 гривен или 635 долларов. Продажи стартуют в начале следующего месяца. А вот, как стало известно, в России смартфон официально продаваться не будет.

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Возможно, это решение китайской компании связано с нежеланием создавать конкуренцию флагманским моделям Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые, к слову, до сих пор не представлены в России официально. Их рекомендованная стоимость должна составить порядка 60 000-65 000 рублей и 75 000-80 000 рублей соответственно, если ориентироваться на ценники в странах Западной Европы.

Отметим, что в прошлом году компания вывела на российский рынок две флагманские модели. Так, в первой половине года появился Xiaomi Mi 9, а во второй – Xiaomi Mi 9T Pro, который является аналогом китайского устройства Redmi K20 Pro.

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Напомним, что Pocophone F2 Pro оснащается Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и 20-мегапиксельной выдвижной фронталкой. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и диагональ 6,67 дюйма. Аккумулятор характеризуется вместимостью 4700 мАч, а программной оболочкой выступает операционная система Android 10 с в паре с POCO Launcher 2.0.