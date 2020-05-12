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В августе 2018 года компания Xiaomi представила смартфон Pocophone F1. За более чем полтора года производитель смог продать 1,64 млн моделей. Устройство получило звание «Убийца флагманов» от издания GSMArena. Сегодня, 12 мая, китайская компания представила смартфон нового поколения. Он называется Pocophone F2 Pro.

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Новинка оснащена мобильным процессором Snapdragon 865. Он имеет четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, три ядра Cortex-A77 с частотой 2,4 ГГц и одно Prime-ядро (тоже Cortex-A77) с частотой 2,84 ГГц. 7-нанометровая однокристальная система дополняется оперативной памятью LPDDR5 с пропускной способностью 44 ГБ/сек. Накопитель UFS 3.1 имеет скорость чтения 777 МБ/сек. Производитель не забыл сравнить смартфон с конкурентами.

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игры – 13,5 часа;

музыка – 169 часов;

видео – 15 часов;

камера – 6 часов;

разговоры – 24 часа;

режим ожидания – 18 дней.

Exynos 990 в Samsung Galaxy S20+ оказался на 15% и 25% менее производительным по части CPU и GPU соответственно. С OnePlus 8 Pro, который несёт на борту Snapdragon 865, модель Pocophone F2 Pro показала идентичные результаты в бенчмарках. Флагман нового поколения получил систему жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мАч, а мощность быстрой проводной зарядки – 30 Вт. Компания заявляет весьма неплохую автономность:

На лицевой стороне смартфона установлен дисплей OLED с частотой 90 Гц. Он имеет размер 6,67 дюйма по диагонали. Разрешение соответствует формату Full HD+. Также отметим поддержку HDR10+ и тонкие экранные рамки. В дисплее нет вырезов и отверстий. Матрица занимает почти 93% фронтальной панели. Коэффициент контрастности – 5 000 000 к 1, а максимальная яркость – 1200 нит. Под дисплеем расположен биометрический сканер.

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Программной основой выступает операционная система Android 10, которую дополняет оболочка POCO Launcher 2.0. Использовать её можно и для других смартфонов. Надстройка уже доступна для загрузки в магазине приложений Google Play.

Тыльная панель оформлена защитным стеклом Gorilla Glass 5. Она содержит круглую площадку основной камеры, на которой располагается четыре оптических модуля. В нижний торец производитель вынес разъём USB-C, а в верхний – выход под наушники и инфракрасный излучатель для управления техникой. Также отметим поддержку 5G, NFC и Wi-Fi 6.

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Основная камера немного расстраивает, поскольку не имеет телеобъектива. В главном модуле установлен сенсор Sony IMX686 оптического формата 1/1,7”. Его разрешение составляет 64 Мп. Широкоугольный модуль представлен сенсором на 13 Мп. Угол обзора составляет 123 градуса. Также отметим 5-мегапиксельную матрицу для макросъёмки и датчик на 2 Мп для размытия фона. Камера поддерживает съёмку видео в 8K UHD и ночной режим. Выдвижная фронталка имеет разрешение 20 Мп. Её особенностью является замедленная съёмка.

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Pocophone F2 Pro на презентации тоже окрестили «убийцей флагманов». Модификация с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ оценена в 499 евро. Версия с удвоенным объёмом хранилища и 8 ГБ ОЗУ стоит 599 евро. Доступен смартфон в четырёх цветах: Neon Blue, Phantom White, Electric Blue и Cyber Grey. Продажи стартуют сегодня на Gearbest и AliExpress. Позже новинка станет доступна на других онлайн-площадках и в оффлайн-магазинах.