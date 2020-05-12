Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Pocophone F2 Pro представлен официально: Snapdragon 865, хорошая автономность и цена от 499 евро

для раздела Блоги
1
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
RTX 2070 Super дешевле довирусных цен в Регарде
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В августе 2018 года компания Xiaomi представила смартфон Pocophone F1. За более чем полтора года производитель смог продать 1,64 млн моделей. Устройство получило звание «Убийца флагманов» от издания GSMArena. Сегодня, 12 мая, китайская компания представила смартфон нового поколения. Он называется Pocophone F2 Pro.

реклама

Новинка оснащена мобильным процессором Snapdragon 865. Он имеет четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, три ядра Cortex-A77 с частотой 2,4 ГГц и одно Prime-ядро (тоже Cortex-A77) с частотой 2,84 ГГц. 7-нанометровая однокристальная система дополняется оперативной памятью LPDDR5 с пропускной способностью 44 ГБ/сек. Накопитель UFS 3.1 имеет скорость чтения 777 МБ/сек. Производитель не забыл сравнить смартфон с конкурентами.

реклама

Exynos 990 в Samsung Galaxy S20+ оказался на 15% и 25% менее производительным по части CPU и GPU соответственно. С OnePlus 8 Pro, который несёт на борту Snapdragon 865, модель Pocophone F2 Pro показала идентичные результаты в бенчмарках. Флагман нового поколения получил систему жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мАч, а мощность быстрой проводной зарядки – 30 Вт. Компания заявляет весьма неплохую автономность:

  • игры – 13,5 часа;
  • музыка – 169 часов;
  • видео – 15 часов;
  • камера – 6 часов;
  • разговоры – 24 часа;
  • режим ожидания – 18 дней.

На лицевой стороне смартфона установлен дисплей OLED с частотой 90 Гц. Он имеет размер 6,67 дюйма по диагонали. Разрешение соответствует формату Full HD+. Также отметим поддержку HDR10+ и тонкие экранные рамки. В дисплее нет вырезов и отверстий. Матрица занимает почти 93% фронтальной панели. Коэффициент контрастности – 5 000 000 к 1, а максимальная яркость – 1200 нит. Под дисплеем расположен биометрический сканер.

реклама

Программной основой выступает операционная система Android 10, которую дополняет оболочка POCO Launcher 2.0. Использовать её можно и для других смартфонов. Надстройка уже доступна для загрузки в магазине приложений Google Play.

Тыльная панель оформлена защитным стеклом Gorilla Glass 5. Она содержит круглую площадку основной камеры, на которой располагается четыре оптических модуля. В нижний торец производитель вынес разъём USB-C, а в верхний – выход под наушники и инфракрасный излучатель для управления техникой. Также отметим поддержку 5G, NFC и Wi-Fi 6.

реклама

Основная камера немного расстраивает, поскольку не имеет телеобъектива. В главном модуле установлен сенсор Sony IMX686 оптического формата 1/1,7”. Его разрешение составляет 64 Мп. Широкоугольный модуль представлен сенсором на 13 Мп. Угол обзора составляет 123 градуса. Также отметим 5-мегапиксельную матрицу для макросъёмки и датчик на 2 Мп для размытия фона. Камера поддерживает съёмку видео в 8K UHD и ночной режим. Выдвижная фронталка имеет разрешение 20 Мп. Её особенностью является замедленная съёмка.

реклама


Pocophone F2 Pro на презентации тоже окрестили «убийцей флагманов». Модификация с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ оценена в 499 евро. Версия с удвоенным объёмом хранилища и 8 ГБ ОЗУ стоит 599 евро. Доступен смартфон в четырёх цветах: Neon Blue, Phantom White, Electric Blue и Cyber Grey. Продажи стартуют сегодня на Gearbest и AliExpress. Позже новинка станет доступна на других онлайн-площадках и в оффлайн-магазинах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
46
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
49
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
200
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
40
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
43

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
30 апреля 2020 146

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft дарит 1 месяц доступа к Xbox Game Pass Ultimate и 6 месяцев Spotify всего за 1 доллар – экономия 74 доллара
24
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
375
Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
8
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
51
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
160
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
151
При недостаточном охлаждении новые процессоры Intel Core i9 10-го поколения могут оказаться медленнее менее производительных Intel Core i7
30
Известный аналитик Майкл Пахтер из Wedbush Securities заявил, что цены на новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X не будут превышать 500 долларов, а одна из них опустится до 400 долларов
14
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
108
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
73
В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
5
В Китае перестал работать PlayStation Store из-за обнаружения угрозы существования бэкдоров
1
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
85
Проект 4K текстур для игры Ведьмак 3 получил обновление объемом более 2 ГБ, улучшающее мелкие предметы
1
Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
11
Похоже, подробности о The Elder Scrolls VI начнут поступать лишь через несколько лет
15
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
40
AMD перезапустила сайт GPUOpen и анонсировала новые графические технологии
8
Китайская компания Jingjia Micro работает над видеокартой, которая будет производительнее NVIDIA GTX 1080 – новый конкурент на рынке графических чипов
19
Улучшенная поддержка памяти и разгон системы с DRAM Calculator 1.7.1 для AMD Ryzen
25

Популярные статьи

Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
191
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
114
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
50
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
95
Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
49
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
46
Обзор и тестирование Samsung M378A1G43TB1-CTD 8Gb 2666MHz cl19
8
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
4
Обзор игровой мыши OMEN Mouse 600
40

Сейчас обсуждают

ds205
16:27
Реалии таковы, что проще управление курсором мыше на мониторе, у которого: - меньше диагональ (короче езда) - меньше разрешение - меньше dpi проезжать мыше и это обсчитывать контроллеру = быстрее и то...
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
Дмитрий Садов
16:26
да да, опять синематик покажут...
Новая игра для Xbox Series X раскроет весь потенциал консоли — анонс сегодня
McArcher
16:24
10600K(F) должен быть нормальным. Припой под крышкой, 12 потоков.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
E1nher1
16:24
Б-дай и 1.5 может
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
E1nher1
16:23
Шило на мыло поменял. Мог бы еще поискать платформу для энтузиастов брендовую бу с лохито.
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
Evgeniy Som
16:23
Просто поток бессмысленного бреда.
До уменьшения награды при добыче Bitcoin остались считанные часы
E1nher1
16:22
Ну, может Каа так шутит. Юмор у нас такой.
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
ZrZ
16:21
Вы заметили, какой самостоятельный чел Y0! ? Сам не понял первый слайд. Сам намалевал отсебятину на втором слайде и, объединив это с инфой на первом слайде, сам в это поверил. Разумеется, не получив...
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
mishgane
16:21
Свою первую 3850 агп брал б/у за 2000 в августе 2009. 6-7к это оверпрайс какой-то, цена там в районе 150-180 у.е. была на новую, если правильно помню. От географии возможно зависит. В любом случае цен...
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
McArcher
16:20
У процессоров Intel есть настолько удачная архитектура кольцевой шины, что по однопоточной производительности AMD до неё даже в 2020 году не может дотянуться. Судя по всему, семейство 4000-ых Ryzen и ...
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем