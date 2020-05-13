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Вчера, 12 мая, состоялась презентация флагманского смартфона Pocophone F2 Pro. Мероприятие прошло онлайн из-за карантина. В рамках презентации представитель новоиспечённого независимого бренда POCO рассказал обо всех особенностях новинки. Смартфон уже поступил в продажу, причём в первый же день он потерял в цене 40 долларов.

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Покупателям на Gearbest доступна пока лишь базовая модификация памяти. Она предполагает 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная стоимость смартфона составила 499 евро или 540 долларов. Но сейчас Pocophone F2 Pro можно заказать за 500 долларов.

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Отметим, что помимо магазина Gearbest по той же цене «бюджетный флагман» можно купить на AliExpress Banggood . Однако, в первом случае нет доставки в Россию, а во втором и вовсе пока нельзя оформить заказ. Что интересно, в магазине Banggood указана первоначальная цена 700 долларов, от которой посчитали скидку 29% (200 долларов).

Напомним, что Pocophone F2 Pro оборудован дисплеем OLED с повышенной частотой обновления изображения (90 Гц). Матрица имеет диагональ 6,67 дюйма, а разрешение соответствует формату FHD+. Фронтальная камера на 20 Мп установлена на выдвижном модуле, что позволило максимально уменьшить рамки на лицевой стороне. Как результат площадь полезного пространства составила 92,7%.

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Вычислительным центром «бюджетного флагмана» стала SoC Snapdragon 865, выполняемая по 7-нанометровому технологическому процессу. Помимо версии 6/128 ГБ компания также представила модификацию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Её оценили в 599 евро, но пока что она недоступна для покупки. Из прочего отметим основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с поддержкой 8K UHD, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, NFC, Android 10, оболочку POCO Launcher 2.0 и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.