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На прошлой неделе компания Meizu представила флагманские смартфоны нового поколения. Производителем были анонсированы модели Meizu 17 и 17 Pro. Обе новинки получили OLED-дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Сейчас компания объявила о выпуске обновления программного обеспечения, которое повышает частоту изображения на 30 Гц.

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Meizu 17

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Апдейт приходит «по воздуху». Его размер составляет 800 МБ. Помимо повышения частоты обновления изображения апдейт приносит функцию DC Dimming, которая отвечает за уменьшение мерцания экрана при низком уровне яркости.

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Напомним, что Meizu 17 и версия Pro оснащены 6,6-дюймовым дисплеем с небольшим отверстием для 20-мегапиксельной лицевой камеры. Под экраном установлен дактилоскопический сканер. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Стандартная модель получила основную камеру разрешением 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 12 Мп, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, накопитель UFS 3.1 на 128/256 ГБ, а стоимость составила 520 долларов или 565 долларов в зависимости от комплектации.

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Meizu 17 Pro

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В Meizu 17 Pro используется оперативная память LPDDR5 в объёме 8 ГБ или 12 ГБ. Вместимость хранилища составляет 128/256 ГБ. Основная камера включает сенсоры на 64 Мп, 8 Мп и 32 Мп, а также 3D-модуль для задач дополненной реальности. Продвинутую модель компания оценила в 610/665 долларов.