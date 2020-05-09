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Флагманы Honor получили прошивку Magic UI 3.1

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Компании Honor и Huawei активно обновляют свои смартфоны до свежей версии программного обеспечения Magic UI и EMUI соответственно. Вчера мы писали, что три модели семейства nova 6 получили EMUI 10.1. Теперь же стало известно, что прошивка Magic UI 3.1 стала доступна для двух флагманских смартфонов Honor, которые были анонсированы в конце прошлого года.

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Речь идёт о моделях Honor View 30 и View 30 Pro. Оба смартфона оснащены фирменным 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 990 и Full HD+ экраном IPS диагональю 6,57 дюйма. В дисплее есть овальное отверстие для фронтальной камеры разрешением 32 Мп + 8 Мп.

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В смартфонах немного отличается основная камера. В Honor View 30 Pro она имеет разрешение 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп и оптическую стабилизацию изображения. В стандартной модели разрешение широкоугольного модуля снижено до 8 Мп, а оптическая стабилизация в главном модуле отсутствует.

Кроме того, старшая модель получила аккумулятор на 4100 мАч, тогда как в Honor View 30 ёмкость батареи составляет 4200 мАч. Но продвинутая версия может похвастаться не только 40-ваттной проводной зарядкой, но и 27-ваттной беспроводным путём.

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Программное обеспечение Magic UI 3.1 построено на базе операционной системы Android 10. Прошивка приносит немного улучшений по сравнению с Magic UI 3.0, которую смартфоны получили из коробки. Из нововведений стоит отметить приложение MeeTime для видеосвязи, голосового помощника Celia и немного изменённый графический интерфейс.

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Отметим, что Honor View 30 Pro с начала весны текущего года доступна для покупки в России. Официальная рекомендованная цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и флэш-накопителем на 256 ГБ составляет 36 990 рублей. Причём сейчас в подарок к флагману прилагаются умные часы Honor Magic Watch 2. Напомним, что в смартфоне нет предустановленных сервисов Google, и технология Google Pay не поддерживается.

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