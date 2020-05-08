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Китайская компания Huawei продолжает обновлять свои смартфоны до свежей версии фирменного программного обеспечения EMUI 10.1. Как стало известно, список устройств с новейшей версией прошивки пополнился тремя представителями семейства Huawei nova 6.

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Все три смартфона были анонсированы в начале декабря прошлого года. Самая доступная из моделей называется Huawei nova 6 SE. Она оборудована 7-нанометровым процессором Kirin 810 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Под хранение данных отводится накопитель на 128 ГБ. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение FHD+. Также отметим основную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку и АКБ на 4200 мАч.

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Стандартное издание серии называется Huawei nova 6. Смартфон оснащён чипом Kirin 990, работу которого поддерживает оперативка в объёме 8 ГБ. Вместимость накопителя – 128 ГБ. Модель оснащена дисплеем 6,57” LTPS формата Full HD+, имеет тройную основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп и сдвоенную фронтальную Последняя объединяет главный модуль на 32 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Ёмкость АКБ – 4100 мАч.

Третья новинка называется Huawei nova 6 5G. От предыдущей модели её отличают две вещи. Во-первых, процессор имеет 5G-модем. Во-вторых, ёмкость встроенной аккумуляторной батареи повышена до 4200 мАч. Все три смартфона работают на базе операционной системы Android 10, а из коробки получили оболочку EMUI 10. Сервисы Google отсутствуют.