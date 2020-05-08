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3 смартфона Huawei получили прошивку EMUI 10.1

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Китайская компания Huawei продолжает обновлять свои смартфоны до свежей версии фирменного программного обеспечения EMUI 10.1. Как стало известно, список устройств с новейшей версией прошивки пополнился тремя представителями семейства Huawei nova 6.

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Все три смартфона были анонсированы в начале декабря прошлого года. Самая доступная из моделей называется Huawei nova 6 SE. Она оборудована 7-нанометровым процессором Kirin 810 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Под хранение данных отводится накопитель на 128 ГБ. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение FHD+. Также отметим основную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку и АКБ на 4200 мАч.

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Стандартное издание серии называется Huawei nova 6. Смартфон оснащён чипом Kirin 990, работу которого поддерживает оперативка в объёме 8 ГБ. Вместимость накопителя – 128 ГБ. Модель оснащена дисплеем 6,57” LTPS формата Full HD+, имеет тройную основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп и сдвоенную фронтальную Последняя объединяет главный модуль на 32 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Ёмкость АКБ – 4100 мАч.

Третья новинка называется Huawei nova 6 5G. От предыдущей модели её отличают две вещи. Во-первых, процессор имеет 5G-модем. Во-вторых, ёмкость встроенной аккумуляторной батареи повышена до 4200 мАч. Все три смартфона работают на базе операционной системы Android 10, а из коробки получили оболочку EMUI 10. Сервисы Google отсутствуют.

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Елисей Творимиров
16:40
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DeltaStorm
16:40
Конечно! Разгонять процы прошлый век, теперь будем гнать мамки)
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indieeugene
16:39
Пора с тобой заканчивать, я знаю что напишешь. "А на слайде и не было написано, что будет работать" С такими разговор короткий. Чао!
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Алексей
16:39
уже выставили на авитке свои божественные связки на продажу пока ценник не ушел в минус))) скоро мамки будут отдавать бесплатно бонусом к старым камням)))
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
indieeugene
16:38
Слишком толсто... Сокет один и тот же, только не работает))
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
indieeugene
16:37
А мне там никто не обещает 3 поколения, ради которых нужно сидеть на говне и ждать три года. Там все быстро здесь и сейчас. Было дорого, а теперь еще и цены сравнялись. Кто будет в таком случае покупа...
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Алексей
16:37
Такое эпическое сосамбо любимый аргумент амудешника я не буду менять мамку и со своего тухлого 1600 перескачу сразу на 100500 ядерную 4ххх зину ага ага ага лизка другого мнения))) Лизка почувствовала ...
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DeltaStorm
16:35
очевидно что производители будут только рады. тому что не придется клепать биосы на 350-450 платы)) с 370-470 конечно обидно.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
indieeugene
16:33
Не знаешь - молчи.
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Arekusei
16:33
Я почему-то уверен что требования к объёму даёт AMD. Точнее она заявляет какой объём ей потребуется на микрокод. У неё есть варианты дать требования при которых вмещается микрокод для всего, а дальше ...
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