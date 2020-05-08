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Март текущего года компания Xiaomi начала анонсом игровых смартфонов Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro в Китае, а май – премьерой этих же моделей в Европе. Как и ожидалось, на пути из Поднебесной они существенно подорожали.

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Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 865 и работают на базе операционной системы Android 10. Камеры в игровых решениях тоже используются идентичные. Основная – 64 Мп + 16 Мп + 5 Мп без телеобъектива. Фронтальная – 20 Мп. Также из общего выделим разъём для наушников, стереодинамики, 65-ваттную зарядку, USB-C и все популярные беспроводные интерфейсы.

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В каждом смартфоне установлена панель OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев, частотой 90 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. В Black Shark 3 применяется матрица формата Full HD+ размером 6,67 дюйма по диагональ. В версии Pro разрешение составляет 1440 х 3120 точек, а диагональ – 7,1 дюйма. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч против 5720 мАч в пользу Black Shark 3 Pro.

Стандартная модель уже доступна для покупки в чёрной и серой расцветках в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти. Цена составляет 599 евро. Первые 100 покупателей получат в подарок фирменный кабель для подзарядки стоимостью 25 евро. Версия 12/256 ГБ поступит в продажу позже. Её стоимость составила 729 евро. В Китае модель оценена в 460 / 530 евро соответственно.

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Xiaomi Black Shark 3 Pro покупателям будет предложен в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и флэш-модулем на 256 ГБ. Цена составила 899 евро. Дата старта продаж пока что не уточняется. Напомним, что в Китае эта конфигурация стоит 660 евро. Вместе со смартфонами компания представила ряд аксессуаров, включая геймпад за 60 евро и два кулера стоимостью 33 евро и 40 евро.