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Обновление программного обеспечения – это очень больная тема для владельцев смартфонов китайской компании Meizu. В первую очередь речь идёт об устройствах, которые продаются за пределами Поднебесной, но и в Китае производитель не особо радует апдейтом ПО. Но как бы там ни было, сегодня вместе с флагманами Meizu 17 и 17 Pro состоялась премьера прошивки Flyme 8.1. Сразу же после презентации китайская компания опубликовала полный список смартфонов, которые получат оболочку.

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В отличие от Xiaomi, которая намерена обновить до MIUI 12 более четырёх десятков устройств, перечень моделей Meizu оказался более чем в четыре раза короче. Справедливости ради нужно отметить, что и модельный ряд у компании не такой широкий, как у конкурента. Если Xiaomi обновит до MIUI 12 более 40 смартфонов, то у Meizu всего насчитывается примерно 60 моделей. Из них Flyme OS 8.1 получит только шестая часть.

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Итак, обновление программного обеспечения до актуальной версии ждёт всех представителей линейки Meizu 16, которые выпускались начиная с августа 2018 года. Это флагманы Meizu 16th и Meizu 16th Plus на Snapdragon 845, Meizu 16s на Snapdragon 855, Meizu 16s Pro на Snapdragon 855+, игровая модель Meizu 16T на Snapdragon 855, а также середняки Meizu 16X и Meizu 16Xs на Snapdragon 710 и Snapdragon 675 соответственно.

Кроме того, Flyme OS 8.1 придёт на среднебюджетные смартфоны Meizu X8, Meizu Note 8 и Meizu Note 9. Они оборудованы однокристальными системами Snapdragon 710, Snapdragon 632 и Snapdragon 665 соответственно. Отметим, что без апдейта останется бюджетная модель Meizu M10, представленная осенью прошлого года.

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Новая версия прошивки построена на базе операционной системы Android 10. Производитель подчёркивает наличие более трёх сотен изменений и улучшений. Программное обеспечение приносит голосового помощника Aicy, ИИ-пакет OneMind 4.0 для задач искусственного интеллекта, тёмную тему и режим небольших окон Small Window Mode 2.1.

Начиная с сегодняшнего дня и до 15 мая в Китае открыт приём заявок на участие в программе тестирования оболочки. Компания отмечает, что Flyme OS 8.1 придёт в качестве OTA-обновления, но точные сроки старта распространения прошивки пока что не уточняются. О выходе глобальной версии Flyme OS 8.1 не сказано ни слова. Скорее всего, если международная версия оболочки и появится, то уведомлять об этом никто никого не будет.