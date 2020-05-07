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Вместе с информацией о разгоне некоторых новых процессоров компании Intel семейства Comet Lake-S тайваньский производитель MSI поделился данными о напряжении и энергопотреблении чипов. С этой информацией вы можете ознакомиться на графике ниже.

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По оси X указано значение множителя в многопоточном режиме Cinebench R20. Как и ожидалось, самым низким энергопотреблением отличились 6-ядерные 12-поточные процессоры Core i5-10600K и Core i5-10600KF. При этом рабочее напряжение варьировалось примерно от 1,1 В до 1,3 В.

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8-ядерные 16-поточные процессоры Core i7-10700K и Core i7-10700KF, забегая наперёд, показали самое высокое энергопотребление. Его пик достиг отметки 280 Вт. Диапазон напряжения – от 1 В до 1,35 В.

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10-ядерные Intel Core i9-10900K и Core i9-10900KF в среднем потребляют больше всех, но пиковое энергопотребление составило 275 Вт, и по этому показателю флагманские чипы уступили 8-ядерным процессорам Core i7. Флагманские CPU отличаются наиболее широким диапазоном рабочего напряжения – от приблизительного 1 В до 1,35 В.

В завершение немного внимания уделим нагреву подсистемы питания в материнских платах MSI во время работы с новым флагманским процессором Intel Core i9-10900K. 10-ядерный 20-поточный чип при работе на номинальной тактовой частоте потребляет 203 Вт, в то время как температура VRM составляет 73,5 градуса.

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При повышении частоты процессора до 5,1 ГГц по всем ядрам температура повышается на 13 градусов. Отметим, что Core i9-10900K работал на плате MSI Z490 Gaming Edge WIFI, а для того чтобы остудить пыл процессора, применялась двухсекционная система жидкостного охлаждения Corsair H115i.