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Компания Intel в последний день апреля 2020 года представила процессоры поколения Comet Lake-S. Тайваньский гигант MSI был одним из первых, кто анонсировал материнские платы на базе логики Z490 для новых CPU. Компания получила несколько процессоров нового поколения и решила поделиться информацией о разгонном потенциале новинок за несколько дней до старта продаж.

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MSI испытала три группы чипов: 6-ядерные Core i5-10600K и Core i5-10600KF, 8-ядерные Core i7-10700K и Core i7-10700KF, а также 10-ядерные Core i9-10900K и Core i9-10900KF. Ввиду того, что тайваньская компания является одним из ведущих производителей материнских плат, есть все основания полагать, что она обзавелась большим количеством тестовых CPU. В связи с этим полученные результаты должны отображать более или менее реальное положение дел.

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Качество процессоров компания разделяет на три уровня. Level A включает модели, которые могут работать на более высоких частотах, чем заявляется производителем. Level B объединяет CPU, частота которых соответствует паспортной. Наконец, Level C включает платформы, которые не дотягивают даже до заявленной производителем частоты. И надо сказать, что полученные результаты оказались весьма занятными.

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Лишь 2% 6-ядерных чипов Core i5-10600K и Core i5-10600KF из протестированных могут работать на повышенных частотах. При этом почти треть (31%) CPU не дотягивают до паспортных показателей. На заявленной Intel частоте работает чуть более половины протестированных MSI процессоров (52%). Сложив все доли, мы получаем 85%, т.е. есть ещё 15% чипов, о результатах которых тайваньская компания не упоминает.

Ситуация с 8-ядерными Core i7-10700K и Core i7-10700KF практически не поменялась. Доля процессоров, которые относятся к разгоняемой категории Level A выросла до 5%. Группа Level B включает 58% чипов, тогда как 32% CPU не могут работать так хорошо, как заявлено производителем. В случае с 8-ядерными платформами MSI не говорит о показателях 5% тестовых образцов.

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В случае с флагманскими 10-ядерными 20-поточными Core i9-10900K и Core i9-10900KF дела обстоят по-другому. Как можно видеть на графике выше, доля процессоров категории Level A составила 27%. Столько же чипов не могут работать на заявленном производителем уровне. К группе Level B относится 35% CPU.

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В завершение несколько слов нужно сказать о категории Level C. Судя по всему, сюда компания MSI относит процессоры, которым не удалось сохранить стабильность работы во время ручного разгона до пиковой частоты всех ядер.