MSI заявляет о не самом высоком разгонном потенциале процессоров Intel Comet Lake-S
Компания Intel в последний день апреля 2020 года представила процессоры поколения Comet Lake-S. Тайваньский гигант MSI был одним из первых, кто анонсировал материнские платы на базе логики Z490 для новых CPU. Компания получила несколько процессоров нового поколения и решила поделиться информацией о разгонном потенциале новинок за несколько дней до старта продаж.
реклама
MSI испытала три группы чипов: 6-ядерные Core i5-10600K и Core i5-10600KF, 8-ядерные Core i7-10700K и Core i7-10700KF, а также 10-ядерные Core i9-10900K и Core i9-10900KF. Ввиду того, что тайваньская компания является одним из ведущих производителей материнских плат, есть все основания полагать, что она обзавелась большим количеством тестовых CPU. В связи с этим полученные результаты должны отображать более или менее реальное положение дел.
рекламаКачество процессоров компания разделяет на три уровня. Level A включает модели, которые могут работать на более высоких частотах, чем заявляется производителем. Level B объединяет CPU, частота которых соответствует паспортной. Наконец, Level C включает платформы, которые не дотягивают даже до заявленной производителем частоты. И надо сказать, что полученные результаты оказались весьма занятными.
рекламаЛишь 2% 6-ядерных чипов Core i5-10600K и Core i5-10600KF из протестированных могут работать на повышенных частотах. При этом почти треть (31%) CPU не дотягивают до паспортных показателей. На заявленной Intel частоте работает чуть более половины протестированных MSI процессоров (52%). Сложив все доли, мы получаем 85%, т.е. есть ещё 15% чипов, о результатах которых тайваньская компания не упоминает.
Ситуация с 8-ядерными Core i7-10700K и Core i7-10700KF практически не поменялась. Доля процессоров, которые относятся к разгоняемой категории Level A выросла до 5%. Группа Level B включает 58% чипов, тогда как 32% CPU не могут работать так хорошо, как заявлено производителем. В случае с 8-ядерными платформами MSI не говорит о показателях 5% тестовых образцов.
реклама
В случае с флагманскими 10-ядерными 20-поточными Core i9-10900K и Core i9-10900KF дела обстоят по-другому. Как можно видеть на графике выше, доля процессоров категории Level A составила 27%. Столько же чипов не могут работать на заявленном производителем уровне. К группе Level B относится 35% CPU.
реклама
В завершение несколько слов нужно сказать о категории Level C. Судя по всему, сюда компания MSI относит процессоры, которым не удалось сохранить стабильность работы во время ручного разгона до пиковой частоты всех ядер.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила