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Игровой смартфон Lenovo Legion получит уникальный дизайн и мощное железо

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Компания Lenovo уже несколько месяцев рекламирует свой первый игровой смартфон. Называться он будет Lenovo Legion. Китайский производитель уже официально подтвердил название будущей новинки, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт и наличие дисплея с частотой обновления 144 Гц. Сегодня издание XDA Developers опубликовало первые реальные изображения смартфона. Как отмечается на сайте, это не просто рендеры устройства, а скриншоты из официального видео.

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Lenovo Legion станет одним из самых необычных смартфонов 2020 года. Судя по изображениям, устройство получит выдвижную фронтальную камеру. В отличие от многих других подобных девайсов в будущей новинке площадка с объективом будет установлена на правом торце. Разрешение датчика изображения составит 20 Мп.

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Также стоит отметить немного необычное расположение сдвоенной основной камеры. Как видим, она будет находиться практически по центру тыльной стороны. Что-то похожее можно было наблюдать в старых флагманах Sony серии Xperia XZ. Недостатком такого исполнения в телефонах японской компании было то, что сканер отпечатков пальцев располагался слишком низко для удобной разблокировки смартфона указательным пальцем. Плюсом Lenovo Legion в этом плане будет то, что биометрический сенсор разместится под дисплеем.

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К слову, сам экран будет построен на базе матрицы OLED формата Full HD+. Диагональ пока что не уточняется. Разрешение сдвоенной основной камеры составит 64 Мп + 16 Мп. Второй модуль будет содержать широкоугольную оптику. Также о смартфоне известно то, что он получит мобильный процессор Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5, накопитель UFS 3.0 и останется без разъёма для наушников.

Объёмы оперативной и постоянной памяти не уточняются, как и ёмкость аккумулятора. При этом известно, что за счёт 90-ваттной быстрой зарядки через порт USB-C пополнить заряд батареи можно будет за полчаса. Lenovo Legion будет работать под управлением операционной системы Android 10. Она будет дополнена фирменным программным обеспечением ZUI 12. К слову, есть вероятность, что прошивка будет называться LegionOS, но её функциональность от этого не изменится.

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Дата выхода Lenovo Legion пока что остаётся неизвестной. О стоимости дебютного игрового смартфона китайской компании тоже в настоящее время информации нет.

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