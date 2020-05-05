Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Lenovo уже несколько месяцев рекламирует свой первый игровой смартфон. Называться он будет Lenovo Legion. Китайский производитель уже официально подтвердил название будущей новинки, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт и наличие дисплея с частотой обновления 144 Гц. Сегодня издание XDA Developers опубликовало первые реальные изображения смартфона. Как отмечается на сайте, это не просто рендеры устройства, а скриншоты из официального видео.

реклама

Lenovo Legion станет одним из самых необычных смартфонов 2020 года. Судя по изображениям, устройство получит выдвижную фронтальную камеру. В отличие от многих других подобных девайсов в будущей новинке площадка с объективом будет установлена на правом торце. Разрешение датчика изображения составит 20 Мп.

реклама

Также стоит отметить немного необычное расположение сдвоенной основной камеры. Как видим, она будет находиться практически по центру тыльной стороны. Что-то похожее можно было наблюдать в старых флагманах Sony серии Xperia XZ. Недостатком такого исполнения в телефонах японской компании было то, что сканер отпечатков пальцев располагался слишком низко для удобной разблокировки смартфона указательным пальцем. Плюсом Lenovo Legion в этом плане будет то, что биометрический сенсор разместится под дисплеем.

реклама

К слову, сам экран будет построен на базе матрицы OLED формата Full HD+. Диагональ пока что не уточняется. Разрешение сдвоенной основной камеры составит 64 Мп + 16 Мп. Второй модуль будет содержать широкоугольную оптику. Также о смартфоне известно то, что он получит мобильный процессор Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5, накопитель UFS 3.0 и останется без разъёма для наушников.

Объёмы оперативной и постоянной памяти не уточняются, как и ёмкость аккумулятора. При этом известно, что за счёт 90-ваттной быстрой зарядки через порт USB-C пополнить заряд батареи можно будет за полчаса. Lenovo Legion будет работать под управлением операционной системы Android 10. Она будет дополнена фирменным программным обеспечением ZUI 12. К слову, есть вероятность, что прошивка будет называться LegionOS, но её функциональность от этого не изменится.

реклама

Дата выхода Lenovo Legion пока что остаётся неизвестной. О стоимости дебютного игрового смартфона китайской компании тоже в настоящее время информации нет.