Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei совсем недавно начала продавать флагманский смартфон Huawei P40 Pro в России. На отечественный рынок модель поступила в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Её оценили в 69 990 рублей.

реклама

В России смартфон продаётся намного дешевле, чем во многих других странах. Например, в соседней Украине рекомендованная стоимость новинки составила 29 000 гривен или примерно 81 000 рублей, а в странах Западной Европы – 999 евро или 82 000 рублей.

реклама

Несмотря на то, что в России Huawei P40 Pro продаётся по самой низкой стоимости в Европе, смартфон уже успел потерять в цене , хотя с момента старта продаж не прошло и месяца. Сейчас на официальном сайте компании модель предлагается со скидкой в размере 7000 рублей. Более того, вместе со смартфоном можно приобрести беспроводной монопод Huawei CF33 или полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3.

При покупке гарнитуры сумма заказа составляет 67 990 рублей, а итоговая скидка – 12 990 рублей. Если вы решите приобрести монопод, то суммарно сэкономите 9590 рублей, а итоговая сумма заказа составит 62 999 рублей. Доступен для покупки флагман в двух цветовых вариантах: «Чёрный» и Мерцающий серебристый».

реклама

Напомним, что Huawei P40 Pro – это лучший камерофон по версии DxOMark. Он оборудован трёхмодульной системой разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп и времяпролётной камерой. Заявлен зум 5x без потери качества и оптическая стабилизация изображения. Широкоугольный модуль обзавёлся автоматической фокусировкой. Видео смартфон может снимать в 4K при 60 к/сек. Фронталка представлена главным модулем на 32 Мп и сенсором ToF.

реклама

Сердцем новинки выступает 7-нанометровая мобильная платформа Kirin 990 5G. В связи с этим флагман нового поколения остался без сервисов Google и не поддерживает бесконтактную оплату через Google Pay. Работает смартфон на базе прошивки EMUI 10.1 с оболочкой EMUI 10.1. Также стоит отметить аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт, NFC и экран OLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,58 дюйма. Корпус Huawei P40 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.