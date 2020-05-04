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В конце минувшего года компания HTC анонсировала доступный блокчейн-смартфон Exodus 1S. Ключевой фишкой устройства стала возможность хранения и добычи криптовалюты. Правда, дожить до того момента, когда смартфон себя окупит, будет сложно.

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До конца первой половины нынешнего года HTC Exodus 1S получит программное обеспечение DeMiner от компании Midas Labs. Приложение позволит устройству добывать криптовалюту Monero при подключении к сети электропитания. Перспективы смартфона в качестве майнинговой фермы весьма туманные, так что разбогатеть с помощью данной модели у вас вряд ли получится. Лучший способ заработать с помощью Exodus 1S – не тратиться на покупку девайса.

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Разработчики программного обеспечения DeMiner утверждают, что в сутки HTC Exodus 1S сможет генерировать приблизительно 0,0038 доллара в эквиваленте криптовалюты Monero, т.е. даже меньше, чем полцента. Таким образом, за год с помощью смартфона компании HTC можно заработать порядка 1,4 доллара. Стоимость устройства составляет 240 долларов, т.е., не считая затрат на электричество, отбить потраченные на смартфон деньги можно будет примерно за 170 лет.

Специалисты отмечают, что HTC Exodus 1S позволяет получать прибыль в размере 0,0019 долларов в сутки, если вычесть затраты на электричество. При этом средние мобильные ПК и вовсе работают в минус. Они генерируют 0,06 доллара в день при затратах на энергию 0,156 доллара.

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Напомним, что HTC Exodus 1S оборудован не самым мощным, зато относительно энергоэффективным мобильным процессором Snapdragon 435. Изделие изготовлено по 28-нанометровой технологии, имеет восемь ядер Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц и графику Adreno 505. Под капотом смартфона установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Модель имеет две 13-мегапиксельный камеры и аккумулятор ёмкостью 3075 мАч. Дисплей IPS характеризуется диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+. Также отметим порт micro-USB, разъём для наушников и операционную систему Android 8.1 Oreo.