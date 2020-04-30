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В конце прошлого года компания Qualcomm на очередном саммите представила процессор Snapdragon 865, который применяется в большинстве флагманских смартфонов 2020 года, и чип Snapdragon 765G, нашедший применение в более скромных моделях. Вместе с описанием характеристик двух однокристальных систем американский чипмейкер рассказал об интересном нововведении – возможности обновлять драйверы GPU в смартфонах.

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Работает это примерно так же, как и в случае с обновлением программного обеспечения для видеокарт в персональных компьютерах. Вам не нужна новая версия операционной системы Windows, чтобы установить драйвер для графического ускорителя. Точно так же для обновления драйвера GPU Adreno не требуется новая версия прошивки.

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Как стало известно , китайская компания Xiaomi уже выпустила приложение, которое позволяет обновить драйвер для Adreno 650. Этот ускоритель используется в процессоре Snapdragon 865, который в свою очередь установлен в пяти смартфонах Xiaomi. Речь идёт о дуэте игровых решений Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, а также о более массовых Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Приложение под названием GPU Driver Updater совместимо с тремя последними моделями.

Увы, в настоящее время программное обеспечение доступно только в китайском магазине приложений Xiaomi. Когда оно появится в Play Market, пока что не уточняется.

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