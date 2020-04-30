Три флагмана Xiaomi первыми получили обновление драйверов GPU
В конце прошлого года компания Qualcomm на очередном саммите представила процессор Snapdragon 865, который применяется в большинстве флагманских смартфонов 2020 года, и чип Snapdragon 765G, нашедший применение в более скромных моделях. Вместе с описанием характеристик двух однокристальных систем американский чипмейкер рассказал об интересном нововведении – возможности обновлять драйверы GPU в смартфонах.
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Работает это примерно так же, как и в случае с обновлением программного обеспечения для видеокарт в персональных компьютерах. Вам не нужна новая версия операционной системы Windows, чтобы установить драйвер для графического ускорителя. Точно так же для обновления драйвера GPU Adreno не требуется новая версия прошивки.
рекламаКак стало известно, китайская компания Xiaomi уже выпустила приложение, которое позволяет обновить драйвер для Adreno 650. Этот ускоритель используется в процессоре Snapdragon 865, который в свою очередь установлен в пяти смартфонах Xiaomi. Речь идёт о дуэте игровых решений Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, а также о более массовых Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Приложение под названием GPU Driver Updater совместимо с тремя последними моделями.
Увы, в настоящее время программное обеспечение доступно только в китайском магазине приложений Xiaomi. Когда оно появится в Play Market, пока что не уточняется.
рекламаОтметим, что обновить драйвера GPU смогут владельцы всех смартфонов, которые работают на базе процессоров Snapdragon 865 и Snapdragon 765G. На момент написания заметки суммарно это более четырёх десятков устройств. Кроме того, в конце прошлого месяца мы писали, что такая возможность станет доступна для владельцев Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, а также Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Все они несут на борту 7-нм чип Snapdragon 855+.
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