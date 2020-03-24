Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В декабре прошлого года компания Qualcomm анонсировала 7-нанометровые мобильные процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765G. Первый ориентирован на флагманские решения, а второй – на более доступные смартфоны. Правда, на рынке уже есть устройства на Snapdragon 865 за 400 евро и модели на Snapdragon 765G за 650 евро.

реклама

Во время декабрьского саммита американский чипмейкер рассказал о планах выпускать драйверы для графического чипа Adreno. Изначально компания планировала распространять обновление только для двух новейших чипов. На базе Snapdragon 865 с видеоускорителем Adreno 650 работает в настоящее время примерно 20 смартфонов, включая анонсированные сегодня Redmi K30 Pro и Zoom Edition. Однокристальной системой Snapdragon 765G с Adreno 620 GPU может похвастаться ещё примерно дюжина моделей.

реклама

Как стало известно сегодня, драйверы для графической подсистемы смогут обновить ещё и владельцы нескольких смартфонов на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 855 с графикой Adreno 640. Речь идёт о Google Pixel 4, Pixel 4 XL, а также о прошлогодних флагманах Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ и их версиях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Скачать драйверы для GPU можно будет в магазине Play Market. По словам представителей Qualcomm, их обновление не будет отличаться от апдейта других приложений через магазин Google.