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На платформе для микроблогинга Twitter появился список возможных технических характеристик новых видеокарт компании NVIDIA, которые будут анонсированы в рамках серии GeForce RTX 30. Речь идёт сразу о четырёх моделях: GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti.

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Согласно имеющимся данным, все четыре ускорителя будут построены на базе 7-нанометровых GPU и получат видеопамять с частотой 16 ГГц. В основу GeForce RTX 3080 Ti ляжет GPU GA100 с 8192 процессорными ядрами и 1024 тензорными ядрами. Количество RT ядер составит 1024, а частота GPU – 1,75 ГГц. В продаже модель появится в последнем квартале года нынешнего.

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GeForce RTX 3080 будет построена на базе GA103 с 4608 ядрами CUDA. Чип будет работать на частоте 2 ГГц. Кроме того, он получит 144 ядер RT и 576 тензорных. В GeForce RTX 3070 их количество уменьшится до 112 и 448 соответственно. Частота GPU GA103 составит 1,9 ГГц, а ядер CUDA будет предусмотрено 3584. Оба ускорителя поступят в продажу в третьем квартале текущего года.

Наконец, последним из квартета на рынке появится графический адаптер GeForce RTX 3060 на базе GPU GA104 с частотой 2 ГГц и 2560 потоковыми процессорами. Он получит 80 ядер RT и 320 тензорных. В продаже видеокарта ожидается в течение первого квартала 2021 года.

Возможные параметры видеокарт NVIDIA Ampere Параметры Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 GPU GA100 GA103 GA104 Технология 7-нм Частота GPU 1,75 2,0 1,9 2,0 Ядра CUDA 8192 4608 3584 2560 Ядра RT 256 144 112 80 Тензорные ядра 1024 576 448 320 Частота памяти 16 ГГц Старт продаж Q4 2020 Q3 2020 Q1 2021

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