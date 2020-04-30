Все видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 30 могут получить память с частотой 16 ГГц
На платформе для микроблогинга Twitter появился список возможных технических характеристик новых видеокарт компании NVIDIA, которые будут анонсированы в рамках серии GeForce RTX 30. Речь идёт сразу о четырёх моделях: GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti.
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Согласно имеющимся данным, все четыре ускорителя будут построены на базе 7-нанометровых GPU и получат видеопамять с частотой 16 ГГц. В основу GeForce RTX 3080 Ti ляжет GPU GA100 с 8192 процессорными ядрами и 1024 тензорными ядрами. Количество RT ядер составит 1024, а частота GPU – 1,75 ГГц. В продаже модель появится в последнем квартале года нынешнего.
рекламаGeForce RTX 3080 будет построена на базе GA103 с 4608 ядрами CUDA. Чип будет работать на частоте 2 ГГц. Кроме того, он получит 144 ядер RT и 576 тензорных. В GeForce RTX 3070 их количество уменьшится до 112 и 448 соответственно. Частота GPU GA103 составит 1,9 ГГц, а ядер CUDA будет предусмотрено 3584. Оба ускорителя поступят в продажу в третьем квартале текущего года.
Наконец, последним из квартета на рынке появится графический адаптер GeForce RTX 3060 на базе GPU GA104 с частотой 2 ГГц и 2560 потоковыми процессорами. Он получит 80 ядер RT и 320 тензорных. В продаже видеокарта ожидается в течение первого квартала 2021 года.
|
Возможные параметры видеокарт NVIDIA Ampere
|
Параметры
|
Видеокарта
|
GeForce RTX 3080 Ti
|
GeForce RTX 3080
|
GeForce RTX 3070
|
GeForce RTX 3060
|
GPU
|
GA100
|
GA103
|
GA104
|
Технология
|
7-нм
|
Частота GPU
|
1,75
|
2,0
|
1,9
|
2,0
|
Ядра CUDA
|
8192
|
4608
|
3584
|
2560
|
Ядра RT
|
256
|
144
|
112
|
80
|
Тензорные ядра
|
1024
|
576
|
448
|
320
|
Частота памяти
|
16 ГГц
|
Старт продаж
|
Q4 2020
|
Q3 2020
|
Q1 2021
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