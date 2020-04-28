В 2021 году в России может быть введена платная регистрация телефонов по IMEI
Ещё в конце 2018 года появилась информация о поправках к закону «О связи». Ключевым моментом законопроекта было создание базы IMEI смартфонов и мобильных телефонов. Как отмечалось, все гаджеты, ввезённые на территорию Российской Федерации, должны быть зарегистрированы. Сейчас об этом вспомнили вновь.
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Издание «Коммерсант» сообщает, что законопроект подан на согласование в администрацию президента России. Если закон будет принят, что в силу он вступит 1 июля следующего года. Пункт о регистрации мобильных телефонов и смартфонов никуда не делся.
рекламаЧто касается регистрации и самой оплаты, здесь есть два нюанса. Во-первых, платить за устройства, которые уже есть на руках пользователей, не придётся. К слову, стоимость процедуры составит примерно 100 рублей. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев заниматься регистрацией девайсов будут не их владельцы, а импортёры. Пользователям добавлять идентификационный номер телефона в базу данных IMEI придётся только в случае самостоятельного ввоза гаджета на территорию России.
Авторы законопроекта отмечают, что его целью является борьба с кражами и импортом без уплаты налогов. С 1 января 2024 года операторы сотовой связи будут обязаны блокировать украденные и потерянные телефоны по IMEI.
рекламаОтвечать за всё это будет Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления. Минувшей осенью несколько операторов, включая «МегаФон» и Tele2, приступили к испытанию системы обмена данными с ЦНИИС.
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