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Тайваньская компания ASUS поубавила темпы выпуска смартфонов. Если в 2018 году она представила 11 моделей, то в 2019 году число новинок сократилось до 5 устройств. В этом году производитель ещё не показал ни одного нового гаджета, зато выпустил операционную систему Android 10 для четырёх смартфонов двухлетней давности.

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Первым обновление получил ASUS ZenFone 5. Модель появилась в феврале 2018 года с операционной системой Android 8.0 Oreo из коробки. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 636 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ вне зависимости от комплектации.

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На борту устройства есть основная камера разрешением 12 Мп + 8 Мп, фронталка на 8 Мп, Full HD+ экран диагональю 6,2 дюйма и NFC. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3300 мАч. Также отметим сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, стеклянный корпус с металлической рамкой и стереодинамики.

Вторая модель, которая получила Android 10, называется ASUS ZenFone Live (L1). Её представили в мае 2018 года. Смартфон пополнил начальный сегмент. Он имеет чип Snapdragon 425, 1 ГБ или 2 ГБ ОЗУ 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти соответственно.

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Модель работает на базе операционной системы Android Go Edition. Выделить также из характеристик ASUS ZenFone Live (L1) стоит 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную HD+ экран диагональю 5,5 дюйма и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.

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Ещё два смартфона компании из Тайваня, обзавёдшиеся последней версией операционной системы от Google, были выпущены в октябре 2018 года. Первая модель – ASUS ZenFone Max (M1). Она оборудована процессором Snapdragon 430 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Постоянное запоминающее устройство рассчитано на хранение данных в объёме 32 ГБ.

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Ёмкость АКБ составляет 4000 мАч. Основная и фронтальная камера имеют по одному модулю – на 13 Мп и 8 Мп соответственно. Дисплей диагональю 5,45 дюйма построен на базе матрицы с разрешением HD+.

Вторая модель называется ASUS ZenFone Lite (L1). От предыдущего смартфона она немного отличается. Во-первых, ёмкость аккумулятора уменьшена на 25% – до 3000 мАч. Во-вторых, разрешение фронтальной камеры снижено до 5 Мп. В-третьих, пропал сканер отпечатков пальцев. ASUS ZenFone Lite (L1) тоже основан на процессоре Snapdragon 430. Но встроенной памяти предусмотрено 16 ГБ вместо 32 ГБ, а объём оперативки составляет 2 ГБ, а не 3 ГБ.