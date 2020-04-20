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Китайская компания Meizu объявила о том, что снимает с продаж флагманский смартфон Meizu 16s Pro. Данная модель была анонсирована в конце лета прошлого года. При цене от 375 долларов за базовую модификацию она вошла в список самых доступных смартфонов на базе мобильного чипсета Snapdragon 855 Plus от Qualcomm.

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В конце осени Meizu 16s Pro удостоился премии Swan Award 2019 за лучший дизайн. Прекращение продаж флагмана связывают с очень скорым анонсом флагмана нового поколения. Он будет называться Meizu 17. Презентация смартфона ожидалась ещё 15 апреля, но на прошлой неделе компания заявила, что премьера пройдёт 22 апреля, т.е. уже через два дня. Новинка поступит в продажу, по предварительным данным, по цене от 560 долларов.

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Что касается Meizu 16s Pro, смартфон комплектуется матрицей OLED с интегрированным биометрическим сенсором и разрешением Full D+HD+. В экране нет ни выреза, ни отверстия, что сейчас является редкостью. 20-мегапиксельная камера, ориентированная на любителей селфи, обосновалась в верхней рамке.

На тыльной стороне флагмана расположилась основная камера, представленная трёхмодульной системой. Разрешение телеобъектива составило 20 Мп. В его основу лёг сенсор Sony IMX350, которого компания уже давно облюбовала. Разрешение главного и широкоугольного модулей – 48 Мп (Sony IMX586) и 16 Мп (Sony IMX481) соответственно. Камера умеет записывать ролики в 4K с частотой 60 к/сек.

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В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 3600 мАч с поддержкой 24-ваттной зарядки через порт USB-C. Также в состав устройства вошли стереодинамики, NFC и операционная система Android 9.0 Pie с новой оболочкой Flyme 8.

Как уточнялось в начале заметки, Meizu 16s Pro поступил в продажу по цене от 375 долларов. За эти деньги смартфон предлагал 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Помимо данной модификации ещё были предусмотрены версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ стоимостью 420 долларов и 460 долларов соответственно.